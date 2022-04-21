https://ria.ru/20220421/proctergamble-1784680249.html

Procter & Gamble продолжает работу в России

Procter & Gamble продолжает работу в России - РИА Новости, 21.04.2022

Procter & Gamble продолжает работу в России

Procter & Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, перестроила свою операционную деятельность в России и продолжает работу в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:34

2022-04-21T12:34

2022-04-21T12:34

экономика

россия

украина

procter & gamble co.

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Procter & Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, перестроила свою операционную деятельность в России и продолжает работу в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе подразделения компании в Восточной Европе.Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на отчет фирмы заявило о том, что американская компания, возможно, будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования."P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией. Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность", - говорится в сообщении.Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что не объявляли о каких-либо изменениях изначальной позиции, обозначенной в начале марта.Так, 8 марта компания объявила о том, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность — количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине.P&G принадлежат бренды продуктов личного, базового ухода: производители памперсов, предметов женской гигиены, средств для бритья, шампуней и стиральных порошков, в частности, Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784672596.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, procter & gamble co.