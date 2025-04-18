https://ria.ru/20250418/raiffeisen--2011990752.html

Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России

Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России - РИА Новости, 18.04.2025

Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:44:00+03:00

2025-04-18T10:44:00+03:00

2025-04-18T11:03:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

москва

raiffeisen

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916286850_0:261:2392:1607_1920x0_80_0_0_d4eed3453a2fd8646c9e08e7125d81b3.jpg

ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России."Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.

https://ria.ru/20250121/rayffayzen-1994717709.html

россия

вашингтон (штат)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), москва, raiffeisen, в мире