https://ria.ru/20250418/raiffeisen--2011990752.html
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России - РИА Новости, 18.04.2025
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:44:00+03:00
2025-04-18T10:44:00+03:00
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России."Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
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россия, вашингтон (штат), москва, raiffeisen, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Raiffeisen, В мире
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России
Raiffeisen опровергла данные об остановке продажи банковских подразделений в РФ