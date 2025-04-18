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Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России - РИА Новости, 18.04.2025
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10:44 18.04.2025 (обновлено: 11:03 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/raiffeisen--2011990752.html
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России - РИА Новости, 18.04.2025
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:44:00+03:00
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России."Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
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россия, вашингтон (штат), москва, raiffeisen, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Raiffeisen, В мире
Raiffeisen опровергла сообщения об остановке продажи подразделений в России

Raiffeisen опровергла данные об остановке продажи банковских подразделений в РФ

© AP Photo / Ronald ZakШтаб-квартира Raiffeisen Bank International
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International . Архивное фото
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России.
"Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
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РоссияВашингтон (штат)МоскваRaiffeisenВ мире
 
 
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