"Газпром" подал иск к филиалу группы Linde - РИА Новости, 18.10.2025
12:08 18.10.2025
"Газпром" подал иск к филиалу группы Linde
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО "Газпром" к российскому филиалу группы компаний Linde
санкт-петербург
ленинградская область
газпром
linde
экономика
https://ria.ru/20250606/isk-2021252070.html
санкт-петербург
ленинградская область
2025
Новости
санкт-петербург, ленинградская область, газпром, linde, экономика
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Газпром, Linde, Экономика
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО "Газпром" к российскому филиалу группы компаний Linde, говорится в электронной картотеке судебных дел.
Ответчиками по иску, помимо "Линде ГМБХ", значатся международная юрфирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien- und Beteiligungs-GmbH.
Исковое заявление было зарегистрировано судом 17 октября, указано в картотеке.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины"
6 июня, 10:10
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьГазпромLindeЭкономика
 
 
