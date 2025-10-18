https://ria.ru/20251018/gazprom-2049070271.html
"Газпром" подал иск к филиалу группы Linde
санкт-петербург
ленинградская область
газпром
linde
экономика
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО "Газпром" к российскому филиалу группы компаний Linde, говорится в электронной картотеке судебных дел.
Ответчиками по иску, помимо "Линде ГМБХ", значатся международная юрфирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien- und Beteiligungs-GmbH.
Исковое заявление было зарегистрировано судом 17 октября, указано в картотеке.