Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт

ЛА-ПАС, 18 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное осуждение в обществе, поделился мнением с РИА Новости секретарь Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (Cicral) в Боливии Маркос Чоке.