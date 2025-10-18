Рейтинг@Mail.ru
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/boliviya-2049095570.html
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 18.10.2025
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт
Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:06:00+03:00
2025-10-18T15:06:00+03:00
в мире
боливия
россия
бразилия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d85e6a3cc92a883555d63b4b4c9fdb9.jpg
https://ria.ru/20250820/boliviya-2036583768.html
https://ria.ru/20250811/briks-2034641346.html
боливия
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f5e57da368f215fa96531fb2e912cf95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, россия, бразилия, брикс
В мире, Боливия, Россия, Бразилия, БРИКС
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт

Чоке: отказ Боливии от участия в БРИКС вызовет осуждение в парламенте и обществе

CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake TiticacaФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake Titicaca
Флаг Боливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛА-ПАС, 18 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное осуждение в обществе, поделился мнением с РИА Новости секретарь Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (Cicral) в Боливии Маркос Чоке.
Второй тур выборов в Боливии пройдет в воскресенье. В него прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик правого толка. Таким образом, закончилась 20-летняя эпоха левого движения в Боливии.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Боливии следует остаться с БРИКС, заявил президент страны
20 августа, 18:53
"В воскресенье определится, к какому горизонту пойдет Боливия как государство. С одной стороны, проамериканский Хорхе Кирога, а с другой стороны - более сдержанный и прагматичный (Пас - ред ), который мог бы обсудить вопрос установления связей с Россией... Если победу одержит Кирога, он, возможно, покинет БРИКС", - отметил эксперт.
При этом он добавил, что такое решение вызвало бы серьезное осуждение в парламенте, где у кандидата нет большинства, и в обществе.
"В условиях экономического кризиса, в которых живёт Боливия, страна должна искать братские связи, рассматривать любые сценарии, чтобы улучшить состояние экономики. Как (в такой ситуации - ред) можно оставить БРИКС? Это доля в более чем 30% в мировом ВВП. Это ещё и множество контактов, которые можно иметь через Россию, Бразилию, Индию. Я думаю, что если Кирога захочет отдалиться от БРИКС, это вызовет большое осуждение в обществе", - сказал Чоке.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Кандидат в президенты Боливии от правого альянса Единство Самуэль Дория Медина - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Кандидат в президенты Боливии пообещал продолжить работу с БРИКС
11 августа, 17:26
 
В миреБоливияРоссияБразилияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала