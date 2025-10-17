ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска, взяв под контроль Приволье в Днепропетровской области, продвинулись более чем на четыре километра в глубину обороны ВСУ, заявили в Минобороны.
"В результате боевых действий за населенный пункт Приволье военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны противника и продвинулись более четырех километров в глубину", — заявили там.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
В ведомстве отметили, что этот небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск "Восток" в Днепропетровской области.
Об освобождении Приволья в Минобороны сообщили сегодня.
Как отмечал на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин, российские военные продолжают штурмовые действия в Днепропетровской области, ломая оборону противника. Он сообщал, что ВСУ терпят поражение в районе населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое.