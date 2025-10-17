Рейтинг@Mail.ru
ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 17.10.2025 (обновлено: 17:08 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/vs-2048860876.html
ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ
ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ
Российские войска, взяв под контроль Приволье в Днепропетровской области, продвинулись более чем на четыре километра в глубину обороны ВСУ, заявили в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:43:00+03:00
2025-10-17T17:08:00+03:00
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5b6029ae9f7626499942e1c5806b38b3.jpg
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048769568.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fd970ba40faa356faf575e36ec3bfa58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Специальная военная операция на Украине
ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ

ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ на 4 км

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска, взяв под контроль Приволье в Днепропетровской области, продвинулись более чем на четыре километра в глубину обороны ВСУ, заявили в Минобороны.
«
"В результате боевых действий за населенный пункт Приволье военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны противника и продвинулись более четырех километров в глубину", — заявили там.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Приволье в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
В ведомстве отметили, что этот небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск "Восток" в Днепропетровской области.
Об освобождении Приволья в Минобороны сообщили сегодня.
Как отмечал на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин, российские военные продолжают штурмовые действия в Днепропетровской области, ломая оборону противника. Он сообщал, что ВСУ терпят поражение в районе населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украину ждет гражданская война после окончания СВО, считает пленный
Вчера, 07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала