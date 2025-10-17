Рейтинг@Mail.ru
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 17.10.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине - РИА Новости, 17.10.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Шоу для поджигателей войны скоро закончится..." — говорится в публикации. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:59:00+03:00
2025-10-17T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
украина
россия
сша
украина
в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Украина
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

Мема: встреча Путина и Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ожидаемая встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Шоу для поджигателей войны скоро закончится..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе рассказали, как Путин ударил по Зеленскому
Вчера, 11:22
Так политик отреагировал на заявление Трампа о том, что он встретится с Путиным в Венгрии для дальнейших переговоров о прекращении конфликта.

Переговоры лидеров

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАУкраина
 
 
