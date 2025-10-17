На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ожидаемая встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Шоу для поджигателей войны скоро закончится..." — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на заявление Трампа о том, что он встретится с Путиным в Венгрии для дальнейших переговоров о прекращении конфликта.
Переговоры лидеров
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
