Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры
Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:27 17.10.2025
Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры
Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры - РИА Новости, 17.10.2025
Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры
Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию последнего этапа комфортного ЖК для расселения аварийного фонда на Медведском шоссе в Луге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2025
луга, ленинградская область
Ленинградская область , Луга, Ленинградская область
Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры

Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры в Ленобласти

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию последнего этапа комфортного ЖК для расселения аварийного фонда на Медведском шоссе в Луге, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Новые квартиры в Луге получат 736 человек. Проект реализован по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сообщает пресс-служба.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский рассказал, что в Лужском районе за 5 лет переселены жители из ветхого и аварийного жилья в общей сложности площадью 45 тысяч квадратных метров, новые квартиры получили порядка 2 тысяч человек. "Но главное, что мы строим не просто быстро, а качественно и с заботой о людях. Все дома — с чистовой отделкой, сантехникой, кухонной техникой, подъёмниками для маломобильных жителей, детскими площадками и парковками. Рядом - ФОК и продуктовый. Это современный уровень, который становится нормой для нашей области", - отметил Барановский.
Проект реализуется в рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Заказчиком выступает администрация Лужского городского поселения, а застройщиком "Спецзастройщик ЛО1".
Всего, по данным пресс-службы правительства Ленобласти, в рамках программы возведено 7 многоквартирных домов. Жилой квартал в Луге расположен в зелёной части города, рядом с социальными объектами, а инженерная подготовка территории позволяет развивать инфраструктуру и за её пределами. Все квартиры передаются с полной отделкой, установленной сантехникой и кухонной техникой. На первых этажах также предусмотрено жильё для маломобильных граждан. Во дворе организованы детская площадка и парковочные места.
С 2015 по 2025 год в Лужском районе расселено 53 177 квадратных метров аварийного жилья. Новое жильё получили 3718 человек.
 
Ленинградская областьЛугаЛенинградская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
