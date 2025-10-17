Более 700 жителей аварийного жилья из Луги получили новые квартиры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию последнего этапа комфортного ЖК для расселения аварийного фонда на Медведском шоссе в Луге, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Новые квартиры в Луге получат 736 человек. Проект реализован по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сообщает пресс-служба.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский рассказал, что в Лужском районе за 5 лет переселены жители из ветхого и аварийного жилья в общей сложности площадью 45 тысяч квадратных метров, новые квартиры получили порядка 2 тысяч человек. "Но главное, что мы строим не просто быстро, а качественно и с заботой о людях. Все дома — с чистовой отделкой, сантехникой, кухонной техникой, подъёмниками для маломобильных жителей, детскими площадками и парковками. Рядом - ФОК и продуктовый. Это современный уровень, который становится нормой для нашей области", - отметил Барановский.

Проект реализуется в рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Заказчиком выступает администрация Лужского городского поселения, а застройщиком "Спецзастройщик ЛО1".

Всего, по данным пресс-службы правительства Ленобласти, в рамках программы возведено 7 многоквартирных домов. Жилой квартал в Луге расположен в зелёной части города, рядом с социальными объектами, а инженерная подготовка территории позволяет развивать инфраструктуру и за её пределами. Все квартиры передаются с полной отделкой, установленной сантехникой и кухонной техникой. На первых этажах также предусмотрено жильё для маломобильных граждан. Во дворе организованы детская площадка и парковочные места.