В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 17.10.2025
В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью
В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште – это хорошая новость, так как ЕС делает все для того, чтобы война... РИА Новости, 17.10.2025
В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью

Депутат Европарламента Мариани назвал встречу Путина и Трампа хорошей новостью

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште – это хорошая новость, так как ЕС делает все для того, чтобы война продолжалась, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.
"Я расцениваю это как очень хорошую новость, потому что Евросоюз на данный момент – Урсула фон дер Ляйен и ряд лидеров типа Макрона – делают все для того, чтобы война продолжалась. По крайней мере, Трамп старается сделать противоположное", - сказал политик.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Вчера, 13:08
По его словам, "сам факт того, что состоится вторая встреча, - это уже позитивный сигнал".
"В любом случае, мира редко можно достичь за одну встречу", - отметил он.
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Вчера, 13:37
 
