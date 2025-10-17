В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью

ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште – это хорошая новость, так как ЕС делает все для того, чтобы война продолжалась, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.

"Я расцениваю это как очень хорошую новость, потому что Евросоюз на данный момент – Урсула фон дер Ляйен и ряд лидеров типа Макрона – делают все для того, чтобы война продолжалась. По крайней мере, Трамп старается сделать противоположное", - сказал политик.

По его словам, "сам факт того, что состоится вторая встреча, - это уже позитивный сигнал".

"В любом случае, мира редко можно достичь за одну встречу", - отметил он.

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште . По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.