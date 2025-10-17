Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/bolshinstvo-2048805261.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 17.10.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Восемь из десяти (79%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 77% респондентов доверяют главе государства, следует РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:27:00+03:00
2025-10-17T10:27:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251012/putin-2047831726.html
https://ria.ru/20250630/chelovek-2026305520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: 79% россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 77% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
Большинство (79%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 9% россиян придерживаются противоположного мнения.
Лидеры стран на новых кадрах с саммита СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом
12 октября, 18:06
Кроме того, 77% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 13% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (53%) респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 13% опрошенных не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (41%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 3% - за "Новых людей" и столько же (3%) - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 10 по 12 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком
30 июня, 14:34
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала