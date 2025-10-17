Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 77% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
Кроме того, 77% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 13% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (53%) респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 13% опрошенных не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (41%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 3% - за "Новых людей" и столько же (3%) - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 10 по 12 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.