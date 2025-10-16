Выплату для контрактников в зоне СВО в Дагестане увеличили до 2 млн руб

МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В июле 2024 года власти Дагестана увеличили региональную выплату для контрактников в зоне СВО в пять раз – до 500 тысяч рублей.
"Чтобы поддержать тех, кто выбрал путь защитника Родины, и укрепить мощь наших Вооруженных Сил, мы решили увеличить единовременную региональную выплату контрактникам до 2 миллионов рублей. Право на получение средств имеют граждане, заключившие контракт с 20 октября", – написал Меликов.
По его словам, сегодня в Дагестане действует 26 мер господдержки и социальных гарантий для военнослужащих и их семей. Помощь оказывается по всем направлениям – от здравоохранения и образования детей до выделения земельных участков. Особое внимание, как отметил глава республики, уделяется программе развития для участников и ветеранов СВО – "Доблесть гор", в рамках которой бойцы осваивают основы управленческой деятельности, получают новые знания, работают с наставниками.
"Совсем недавно, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед. Во всех подразделениях служат воины-дагестанцы, постоянно получаю благодарственные письма от командиров этих ребят. Мы гордимся нашими 15 Героями России, еще 13,5 тысячами наших земляков, удостоенных различных госнаград. За каждой из них – подвиг. Кто-то успешно выполнил боевую задачу, кто-то спас боевых товарищей или мирных жителей, кто-то взял на себя ответственность в самый трудный момент", – отметил Меликов.
