Выплату для контрактников в зоне СВО в Дагестане увеличили до 2 млн руб

МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

В июле 2024 года власти Дагестана увеличили региональную выплату для контрактников в зоне СВО в пять раз – до 500 тысяч рублей.

"Чтобы поддержать тех, кто выбрал путь защитника Родины, и укрепить мощь наших Вооруженных Сил, мы решили увеличить единовременную региональную выплату контрактникам до 2 миллионов рублей. Право на получение средств имеют граждане, заключившие контракт с 20 октября", – написал Меликов.

По его словам, сегодня в Дагестане действует 26 мер господдержки и социальных гарантий для военнослужащих и их семей. Помощь оказывается по всем направлениям – от здравоохранения и образования детей до выделения земельных участков. Особое внимание, как отметил глава республики, уделяется программе развития для участников и ветеранов СВО – "Доблесть гор", в рамках которой бойцы осваивают основы управленческой деятельности, получают новые знания, работают с наставниками.