Арестованной в Петербурге певице грозит статья за дискредитацию ВС России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Получившей 13 суток административного ареста за несогласованное мероприятие в Петербурге певице Диане Логиновой грозит наказание за дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.