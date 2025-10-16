Арестованной в Петербурге певице грозит статья за дискредитацию ВС России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Получившей 13 суток административного ареста за несогласованное мероприятие в Петербурге певице Диане Логиновой грозит наказание за дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.
"Сегодня по ходатайству полиции Дзержинским районным судом рассмотрен протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ и вынесено решение об административном аресте сроком на 13 суток. По завершении исполнения наказания полицией будет обеспечено направление в суд второго протокола - по статье 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе регионального Главка МВД уточнили, что в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой молодая женщина исполняла в центре Санкт-Петербурга песни, содержащие противоправные высказывания.
"Ее выступление привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию", - отмечается в пресс-релизе.
В результате проверки полиция установила личность исполнительницы. Ею оказалась 18-летняя жительница посёлка Рахья Всеволожского района Ленинградской области.
В четверг пресс-служба судов Петербурга сообщила, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.
По данным онлайн-издания "Фонтанка", на певицу обратили внимание правоохранительные органы после того, как видео с ее выступлениями в центре города завирусились в соцсетях. На них она исполняет запрещенную к распространению песню иноагента Noize MC.