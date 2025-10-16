Рейтинг@Mail.ru
Кравцов показал макеты новых учебников по обществознанию - РИА Новости, 16.10.2025
17:09 16.10.2025 (обновлено: 17:26 16.10.2025)
Кравцов показал макеты новых учебников по обществознанию
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2025
россия, владивосток, казань, совет федерации рф, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владивосток, Казань, Совет Федерации РФ, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе заседания Совета Федерации министр показал, как могут выглядеть будущие учебники. Так, на проекте обложки для 10-го класса изображен памятник "Рабочий и колхозница", а также достопримечательности разных городов РФ.
На проекте обложки для 11-го класса изображен фонтан "Дружба народов", находящийся на ВДНХ, а также достопримечательности Владивостока, Казани и Калининграда.
Все школы в России перейдут на новые единые учебники по обществознанию для 9-10-х классов в 2026/2027 учебном году.
Кроме того, данный предмет с 1 сентября 2025 года остался для учеников восьмых-одиннадцатых классов, а с 1 сентября 2026-го будет преподаваться для девятых-одиннадцатых классов.
Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории
5 октября, 15:04
5 октября, 15:04
 
