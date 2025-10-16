Кравцов показал макеты новых учебников по обществознанию

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов показал макеты новых единых учебников по обществознанию для 10 и 11 классов, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе заседания Совета Федерации министр показал, как могут выглядеть будущие учебники. Так, на проекте обложки для 10-го класса изображен памятник "Рабочий и колхозница", а также достопримечательности разных городов РФ

Казани и Калининграда. На проекте обложки для 11-го класса изображен фонтан "Дружба народов", находящийся на ВДНХ, а также достопримечательности Владивостока

Все школы в России перейдут на новые единые учебники по обществознанию для 9-10-х классов в 2026/2027 учебном году.

Кроме того, данный предмет с 1 сентября 2025 года остался для учеников восьмых-одиннадцатых классов, а с 1 сентября 2026-го будет преподаваться для девятых-одиннадцатых классов.