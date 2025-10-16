На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия с трибуны Межпарламентского союза в Женеве будет говорить о проблеме выдворения граждан РФ из Латвии, тему поднимут и в ходе двусторонних встреч, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.