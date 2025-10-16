Рейтинг@Mail.ru
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048560322.html
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой - РИА Новости, 16.10.2025
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой
Россия с трибуны Межпарламентского союза в Женеве будет говорить о проблеме выдворения граждан РФ из Латвии, тему поднимут и в ходе двусторонних встреч, сообщил РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:25:00+03:00
2025-10-16T11:25:00+03:00
россия
латвия
женева (город)
петр толстой
константин косачев
межпарламентский союз
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953634335_0:120:2849:1724_1920x0_80_0_0_2831fc14eb36eef295d1883d971b5524.jpg
https://ria.ru/20251016/latviya-2048530383.html
россия
латвия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953634335_312:0:2844:1899_1920x0_80_0_0_60cb5d009d9f696a0b1a2d6414ab2456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, женева (город), петр толстой, константин косачев, межпарламентский союз, госдума рф, совет федерации рф, в мире
Россия, Латвия, Женева (город), Петр Толстой, Константин Косачев, Межпарламентский союз, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, В мире
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой

Толстой: РФ на сессии МПС в Женеве обсудит выдворение россиян из Латвии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия с трибуны Межпарламентского союза в Женеве будет говорить о проблеме выдворения граждан РФ из Латвии, тему поднимут и в ходе двусторонних встреч, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее сообщил РИА Новости, что возглавит российскую делегацию на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве 19-23 октября.
"Мы будем об этом говорить обязательно, в том числе и с трибуны Межпарламентского союза, у нас от нашей делегации будет скорее всего выступать сенатор Косачев, будем обязательно эту тему поднимать и на двусторонних встречах", - сказал Толстой журналистам.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Григорий Еременко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
08:13
 
РоссияЛатвияЖенева (город)Петр ТолстойКонстантин КосачевМежпарламентский союзГосдума РФСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала