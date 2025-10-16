https://ria.ru/20251016/rossiya-2048560322.html
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой
Россия с трибуны Межпарламентского союза в Женеве будет говорить о проблеме выдворения граждан РФ из Латвии, тему поднимут и в ходе двусторонних встреч, сообщил РИА Новости, 16.10.2025
На сессии МПС обсудят выдворение россиян из Латвии, заявил Толстой
