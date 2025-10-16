Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште

Внезапные телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа одним своим фактом могли омрачить пятничный визит Зеленского в Белый дом — стало понятно, что "Томагавков" ему не дадут. Однако разговор президентов России и США к тому же еще и закончился договоренностью о новом саммите — что совсем не отвечает планам эскалации, которые пытаются продать Трампу Зеленский и часть европейских элит.
Два президента решили отметить два месяца, прошедших со встречи на Аляске, телефонным разговором. Трамп назвал его очень продуктивным, отметив, что он стал большим шагом вперед. Комментарии Кремля более сдержанные, но это объясняется различием стилей двух президентов. Понятно, что в центре обсуждения было урегулирование украинского конфликта — как и два месяца назад на Аляске. Понятно, что Трамп хочет развить свой ближневосточный успех (хотя мирный план по Газе может быть сорван в любой момент). Понятно, что шантаж "Томагавками" еще не закончен, но все больше переходит в стадию откровенного блефа по мере того, как в Вашингтоне убеждаются, что Москва на это не ведется. Свидетельством этого стало то, что Трамп снова стал говорить о "колоссальных перспективах" экономического сотрудничества двух стран после окончания "постыдной войны". Понятно, что настрой на договоренности у двух президентов сохраняется — и это сейчас самое главное.
И не только настрой — Трамп и Путин практически договорились о новой встрече. Американский президент предложил Будапешт, и Путин согласился. Для подготовки к саммиту пройдут переговоры госсекретаря Рубио и Сергея Лаврова — сначала телефонные, а уже на следующей неделе и личные. Место их встречи пока что согласовывается, однако уже известно, что это будут переговоры не только двух министров, но и возглавляемых ими делегаций. В составе которых наверняка будут и военные — так что подготовка к саммиту Трампа и Путина будет хотя и ускоренной, но серьезной.
Что изменилось за два месяца после Анкориджа? Исчезла идея встречи Путина с Зеленским и последующей встречи "на троих" с участием Трампа. О ней больше не упоминается — хотя, очевидно, американский президент еще вернется к этой идее. Но сейчас для него важно снова встретиться с российским коллегой, то есть сделать то, чего от него совершенно не хотели европейцы и Зеленский.
Сама будапештская встреча, скорее всего, состоится уже в следующем месяце, после визита Трампа в Южную Корею на саммит АТЭС, в ходе которого пройдет его встреча с Си Цзиньпином — первая за пять лет. Учитывая фактически объявленную Штатами Китаю экономическую войну, встреча в Кенджу в конце октября будет иметь очень большое значение. И уже после нее российский и американский президенты могут встретиться в Будапеште. Причем их переговоры, весьма вероятно, пройдут в первой половине ноября — потому что на 21-22 ноября назначен саммит "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. Хотя Трамп пока не собирается ехать в ЮАР (выражая тем самым недовольство дискриминацией буров), однако успешные саммиты с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным могут изменить его планы на "Большую двадцатку".
И тогда есть шанс, что в йоханнесбургском саммите могут принять участие главы США, России и Китая — последний раз они оказывались в одном месте в июне 2019-го в японской Осаке. Не просто в прошлом десятилетии, а уже как будто в другую историческую эпоху. Даже кулуарная встреча новой "большой тройки" стала бы важнейшим геополитическим событием — рано или поздно она все равно состоится, но в интересах всех ее участников не откладывать неизбежный разговор.