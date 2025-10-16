Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште

Внезапные телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа одним своим фактом могли омрачить пятничный визит Зеленского в Белый дом — стало понятно, что "Томагавков" ему не дадут. Однако разговор президентов России и США к тому же еще и закончился договоренностью о новом саммите — что совсем не отвечает планам эскалации, которые пытаются продать Трампу Зеленский и часть европейских элит.

Что изменилось за два месяца после Анкориджа? Исчезла идея встречи Путина с Зеленским и последующей встречи "на троих" с участием Трампа. О ней больше не упоминается — хотя, очевидно, американский президент еще вернется к этой идее. Но сейчас для него важно снова встретиться с российским коллегой, то есть сделать то, чего от него совершенно не хотели европейцы и Зеленский.