Рейтинг@Mail.ru
Выставка об ученых Петербургского Политеха открылась в аэропорту "Пулково" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/politekh-2048466501.html
Выставка об ученых Петербургского Политеха открылась в аэропорту "Пулково"
Выставка об ученых Петербургского Политеха открылась в аэропорту "Пулково" - РИА Новости, 16.10.2025
Выставка об ученых Петербургского Политеха открылась в аэропорту "Пулково"
Выставка "Мой приоритет", посвященная передовым разработкам ученых Петербургского Политеха, открылась в среду в санкт-петербургском аэропорту "Пулково"... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:00:00+03:00
2025-10-16T09:00:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
университетская наука
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048463302_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_61e42800b92439001b087278366f108e.jpg
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048463302_58:0:2725:2000_1920x0_80_0_0_e7a1720a08d9641409f1998348c82ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, университетская наука, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университетская наука, Социальный навигатор, СН_Образование

Выставка об ученых Петербургского Политеха открылась в аэропорту "Пулково"

© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоВыставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка Мой приоритет, посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выставка "Мой приоритет", посвященная передовым разработкам ученых Петербургского Политеха, открылась в среду в санкт-петербургском аэропорту "Пулково". Экспозиция станет важным шагом в развитии сотрудничества двух организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого входит в первую группу вузов — получателей грантов стратегического академического программы "Приоритет-2030". Ученые вуза занимаются исследованиями во многих областях, среди которых металлургия, здравоохранение, новые материалы, энергетика, искусственный интеллект и другие. Особое внимание они уделяют созданию новых материалов для авиационной промышленности и развитию беспилотной авиации.
"Пулково" и Политех связывают прочные деловые и дружеские связи, отметил на церемонии открытия выставки проректор по информационной, молодежной политике и безопасности СПбПУ Максим Пашоликов.
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоВыставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка Мой приоритет, посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
"Аэропорт не только внедряет передовые технологии в свою работу, но и активно содействует важной просветительской работе о вкладе ученых в технологическое лидерство страны. Уверен, что жителей и гостей Петербурга на выставке "Мой приоритет" ждет увлекательное знакомство с учеными Политеха и разработками, которые меняют мир уже сейчас", — рассказал он.
Аэропорт "Пулково" всегда приветствует проекты, направленные на популяризацию российской науки, заявил директор по инновациям и планированию ресурсов компании "Воздушные ворота Северной столицы" Григорий Кузьмин.
"На выставке представлены молодые ученые Политеха, которые совершают технологические подвиги каждый день. Мы гордимся возможности рассказать о ярких представителях научного сообщества Петербурга. Среди наших сотрудников немало студентов и выпускников Политеха, мы благодарим университет за подготовку кадров", — отметил он.
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоВыставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка Мой приоритет, посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
1 из 3
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоВыставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка Мой приоритет, посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
2 из 3
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра ВеликогоВыставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка Мой приоритет, посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
3 из 3
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
1 из 3
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
2 из 3
Выставка "Мой приоритет", посвященная разработкам ученых Петербургского Политеха, в аэропорту Пулково
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
3 из 3
Политехнический университет Петра Великого и аэропорт "Пулково" – давние партнеры. Студенты вуза проходят практики и стажировки в аэропорту, а сотрудники Пулково входят в состав государственных экзаменационных комиссий и проводят лекции и мастер-классы для студентов Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ.
Программа стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" фокусируется на объединении усилий государства, бизнеса и университетов для создания совместных научно-промышленных разработок, необходимых для технологического лидерства России.
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияПулково (аэропорт)Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоУниверситетская наукаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала