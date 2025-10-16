Выставка об ученых Петербургского Политеха открылась в аэропорту "Пулково"

© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выставка "Мой приоритет", посвященная передовым разработкам ученых Выставка "Мой приоритет", посвященная передовым разработкам ученых Петербургского Политеха , открылась в среду в санкт-петербургском аэропорту "Пулково". Экспозиция станет важным шагом в развитии сотрудничества двух организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого входит в первую группу вузов — получателей грантов стратегического академического программы "Приоритет-2030". Ученые вуза занимаются исследованиями во многих областях, среди которых металлургия, здравоохранение, новые материалы, энергетика, искусственный интеллект и другие. Особое внимание они уделяют созданию новых материалов для авиационной промышленности и развитию беспилотной авиации.

"Пулково" и Политех связывают прочные деловые и дружеские связи, отметил на церемонии открытия выставки проректор по информационной, молодежной политике и безопасности СПбПУ Максим Пашоликов.

"Аэропорт не только внедряет передовые технологии в свою работу, но и активно содействует важной просветительской работе о вкладе ученых в технологическое лидерство страны. Уверен, что жителей и гостей Петербурга на выставке "Мой приоритет" ждет увлекательное знакомство с учеными Политеха и разработками, которые меняют мир уже сейчас", — рассказал он.

Аэропорт "Пулково" всегда приветствует проекты, направленные на популяризацию российской науки, заявил директор по инновациям и планированию ресурсов компании "Воздушные ворота Северной столицы" Григорий Кузьмин.

"На выставке представлены молодые ученые Политеха, которые совершают технологические подвиги каждый день. Мы гордимся возможности рассказать о ярких представителях научного сообщества Петербурга. Среди наших сотрудников немало студентов и выпускников Политеха, мы благодарим университет за подготовку кадров", — отметил он.

Политехнический университет Петра Великого и аэропорт "Пулково" – давние партнеры. Студенты вуза проходят практики и стажировки в аэропорту, а сотрудники Пулково входят в состав государственных экзаменационных комиссий и проводят лекции и мастер-классы для студентов Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ.