В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину - РИА Новости, 16.10.2025
13:02 16.10.2025
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину
Полицейские задержали в Петербурге пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые на улице устроили драку, переросшую в поножовщину, сообщила... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
санкт-петербург
средняя азия
ленинградская область
пулково (аэропорт)
происшествия, санкт-петербург, средняя азия, ленинградская область, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Средняя Азия, Ленинградская область, Пулково (аэропорт)
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину

В Петербурге задержали пятерых мигрантов, устроивших поножовщину

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Петербурге пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые на улице устроили драку, переросшую в поножовщину, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел вечером 15 октября возле дома 13 по Заневскому проспекту.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве знакомого
11:54
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что все началось со словесного конфликта между строителями - гражданами одного из государств Средней Азии, который плавно перерос в поножовщину", - говорится в сообщении.
Полицейскими были задержаны трое строителей в возрасте 26-35 лет. Спустя некоторое время у станции метро "Новочеркасская" нарядом полиции на метрополитене задержан еще один 21-летний мигрант, подозреваемый в том, что в ходе драки нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам 30 и 34 лет.
Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, была установлена личность еще одного причастного к драке 21-летнего приезжего. Его задержали в аэропорту "Пулково".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба.
Поиски пожилой жительницы Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище
11:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСредняя АзияЛенинградская областьПулково (аэропорт)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
