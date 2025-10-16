https://ria.ru/20251016/peterburg-2048594268.html
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину
Полицейские задержали в Петербурге пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые на улице устроили драку, переросшую в поножовщину, сообщила
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину
В Петербурге задержали пятерых мигрантов, устроивших поножовщину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Петербурге пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые на улице устроили драку, переросшую в поножовщину, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел вечером 15 октября возле дома 13 по Заневскому проспекту.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что все началось со словесного конфликта между строителями - гражданами одного из государств Средней Азии
, который плавно перерос в поножовщину", - говорится в сообщении.
Полицейскими были задержаны трое строителей в возрасте 26-35 лет. Спустя некоторое время у станции метро "Новочеркасская" нарядом полиции на метрополитене задержан еще один 21-летний мигрант, подозреваемый в том, что в ходе драки нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам 30 и 34 лет.
Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, была установлена личность еще одного причастного к драке 21-летнего приезжего. Его задержали в аэропорту "Пулково
".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба.