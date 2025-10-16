В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Петербурге пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые на улице устроили драку, переросшую в поножовщину, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейскими были задержаны трое строителей в возрасте 26-35 лет. Спустя некоторое время у станции метро "Новочеркасская" нарядом полиции на метрополитене задержан еще один 21-летний мигрант, подозреваемый в том, что в ходе драки нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам 30 и 34 лет.