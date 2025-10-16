Рейтинг@Mail.ru
Новые детские и спортивные площадки появляются в Ленобласти - РИА Новости, 16.10.2025
17:39 16.10.2025
Новые детские и спортивные площадки появляются в Ленобласти
Новые детские и спортивные площадки появляются в Ленобласти
Новые детские площадки, пешеходные дорожки и другие элементы благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" появляются в населенных пунктах... РИА Новости, 16.10.2025
ленинградская область, кириши, всеволожск
Ленинградская область, Кириши, Всеволожск
Мужчина занимается на воркаут-площадке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Новые детские площадки, пешеходные дорожки и другие элементы благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" появляются в населенных пунктах Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Светлая пешеходная дорожка в окантовке из темного гранита, пространства со скамьями-диванами, живая изгородь из кизильника, современное освещение: в Киришах "Памятник-пушка в честь советских воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 году" обрел новое окружение. Благоустроительные работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" символично проведены в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе.
Во Всеволожске по этому нацпроекту появилась детская площадка в сосновом парке. Жители сами выбрали эту территорию для благоустройства, и сегодня здесь установлен игровой городок с качелями и горками, скамейки и шезлонги, смонтировано освещение.
"В Ленинградской области в этом году благоустроено уже больше 80 территорий. Все адреса, детали проектов, наполнение выбирают жители: с каждым годом в проектировочных сессиях и голосовании участвует все больше ленинградцев. Регион благоустраивает и дворы: в этом году — 25, планы на следующий — уже 50", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.
Также в поселке Лукаши Гатчинского округа открыли "умную" спортплощадку: пространство со специальным покрытием, скейт-площадкой, тренажерами, теннисным столом, с пространствами для баскетбола и волейбола, игровым оборудованием. Она оснащена видеонаблюдением и QR-кодами, которые можно отсканировать и узнать, как правильно заниматься на тренажерах. Работы проведены по федеральному проекту "Бизнес-спринт" нацпроекта "Демография".
