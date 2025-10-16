Названа страна, в которой продают самый дешевый хлеб

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сегодня отмечается всемирный день хлеба: в среднем в мире этот продукт стоит около 138 рублей, дороже всего он в Джибути, дешевле всего - в Алжире, а Россия по доступности расположилась в четвертой десятке, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.