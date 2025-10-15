Рейтинг@Mail.ru
Роскачество отметило снижение доли игристых вин из недружественных стран
06:02 15.10.2025
Роскачество отметило снижение доли игристых вин из недружественных стран
Роскачество отметило снижение доли игристых вин из недружественных стран
Доля игристых вин из недружественных стран в структуре розничных продаж в России снизилась в 2025 году до 27% с 32-33% в прошлом году, при этом у отечественных... РИА Новости, 15.10.2025
Роскачество отметило снижение доли игристых вин из недружественных стран

Роскачество: доля игристых вин из недружественных стран снизилась до 27%

© Depositphotos.com / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Depositphotos.com / fonzie26
Розовое игристое вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Доля игристых вин из недружественных стран в структуре розничных продаж в России снизилась в 2025 году до 27% с 32-33% в прошлом году, при этом у отечественных вин она выросла до 72% с 67%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"В 2025 году доля российских игристых вин в розничных продажах выросла на 5 процентных пунктов - с 67% до 72%. При этом доля импортных вин из недружественных стран в продажах сократилась с 32-33% до 27%. Игристые вина из ЮАР, Чили и других стран за пределами Европы занимают всего около 1%", - приводит пресс-служба Роскачества слова руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой.
Бутылки вина на конвейере - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ковальчук рассказал, как определить хороший год для вина
Вчера, 19:12
В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что под недружественными странами в контексте поставок игристых вин организация в большей степени рассматривает страны Европы (Франция, Италия, Испания), так как они являются основными поставщиками. Доля алкоголя из других недружественных стран в этом сегменте незначительна.
"Такое доминирование российских игристых вин связано как с более привлекательными ценами на отечественную продукцию, так и со стабильным качеством доступного российского игристого вина, основной объем которого представлен в сегменте до 800 рублей за бутылку 0,75 литра", - добавила она.
В Роскачестве также отметили тенденцию роста малых форматов игристых вин в общем объеме выпуска в России. Так, игристые вина в бутылках до 0,35 литра составили 9,1% от общего количества выпускаемых наименований игристого вина и 10,2% в общем объеме производства.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Simple Group назвала лучшие российские вина
Вчера, 15:05
"Для сравнения: в категории тихих вин небольшие форматы тары занимают лишь 1,2% от общего количества выпускаемых наименований и только 0,35% от объема производства в литрах. В первую очередь, рост объемов производства малых форматов обеспечивают жестяные банки и небольшие бутылки объемом 0,2 и 0,25 литра", - уточнили в организации.
По словам Латышевой, рост потребительского интереса к винам в таких небольших форматах хорошо заметен по выкладке в супермаркетах.
"Торговые сети выделяют специальные полки под мини-форматы, размещают холодильники с небольшими бутылками и банками в летний период в проходимых зонах магазинов. Такой формат удобен для современного покупателя, и спрос на жестяные банки с игристыми винами будет расти. Проекты запуска таких продуктов сейчас рассматривает сразу несколько крупных производителей", - заключила эксперт.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ковальчук рассказал, как за рубежом подделывают вино
Вчера, 15:02
 
Россия, Европа, ЮАР, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Заголовок открываемого материала