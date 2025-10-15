Стали известны подробности о сыне отстраненного ректора СПбГУП

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сын отстраненного от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого имеет гражданство Израиля и управляет компанией, зарегистрированной в Монако, следует из регистрационных документов княжества, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Гражданство: израильское", — говорится в графе, где указаны имя, фамилия и дата рождения Запесоцкого-младшего. Документы также свидетельствуют, что он занимает должность управляющего в компании S.C.I. Villa le Nid d'aigle, которая занимается недвижимостью.

Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров.

Запесоцкого суд отстранил от должности в рамках обеспечения этого иска. Генпрокуратура утверждала, что такая мера необходима, поскольку ректор, пользуясь своим положением, может организовать несогласованные публичные мероприятия, чтобы препятствовать изъятию государственного имущества, и привлечь к этому студентов и сотрудников университета.

По информации газеты "Коммерсант", в иске Генпрокуратуры приводились данные о злоупотреблениях Запесоцкого. Так, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи и посещение ими ресторанов. Еще в 20 миллионов рублей обошлось проживание Запесоцкого под усиленной охраной. В публикации "Коммерсанта" фигурирует та же компания S.C.I. Villa le Nid d'aigle из Монако

Сам Запесоцкий-старший отверг эти обвинения и заявил, что подаст к газете иск на миллион долларов. Обвинения в тратах он назвал недостоверными сведениями, а перелеты бизнес-классом объяснил возрастом и статусом ректора. Он также утверждает, что в тех случаях, когда делал личные покупки с расчетного счета вуза, всегда возвращал деньги.