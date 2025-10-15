Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о сыне отстраненного ректора СПбГУП - РИА Новости, 15.10.2025
08:39 15.10.2025 (обновлено: 15:06 15.10.2025)
Стали известны подробности о сыне отстраненного ректора СПбГУП
Стали известны подробности о сыне отстраненного ректора СПбГУП - РИА Новости, 15.10.2025
Стали известны подробности о сыне отстраненного ректора СПбГУП
Сын отстраненного от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого имеет гражданство Израиля и... РИА Новости, 15.10.2025
россия
санкт-петербург
монако
федерация независимых профсоюзов россии
генеральная прокуратура рф
россия
санкт-петербург
монако
россия, санкт-петербург, монако, федерация независимых профсоюзов россии, генеральная прокуратура рф
Россия, Санкт-Петербург, Монако, Федерация независимых профсоюзов России, Генеральная прокуратура РФ
Стали известны подробности о сыне отстраненного ректора СПбГУП

Сын ректора СПбГУП Запесоцкого имеет израильское гражданство

© Фото : Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзовАлександр Запесоцкий
Александр Запесоцкий - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Александр Запесоцкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сын отстраненного от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого имеет гражданство Израиля и управляет компанией, зарегистрированной в Монако, следует из регистрационных документов княжества, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Гражданство: израильское", — говорится в графе, где указаны имя, фамилия и дата рождения Запесоцкого-младшего. Документы также свидетельствуют, что он занимает должность управляющего в компании S.C.I. Villa le Nid d'aigle, которая занимается недвижимостью.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Отстраненный ректор СПбГУП объяснил расходы на перелеты бизнес-классом
14 октября, 22:56
Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров.
Запесоцкого суд отстранил от должности в рамках обеспечения этого иска. Генпрокуратура утверждала, что такая мера необходима, поскольку ректор, пользуясь своим положением, может организовать несогласованные публичные мероприятия, чтобы препятствовать изъятию государственного имущества, и привлечь к этому студентов и сотрудников университета.
По информации газеты "Коммерсант", в иске Генпрокуратуры приводились данные о злоупотреблениях Запесоцкого. Так, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи и посещение ими ресторанов. Еще в 20 миллионов рублей обошлось проживание Запесоцкого под усиленной охраной. В публикации "Коммерсанта" фигурирует та же компания S.C.I. Villa le Nid d'aigle из Монако.
Сам Запесоцкий-старший отверг эти обвинения и заявил, что подаст к газете иск на миллион долларов. Обвинения в тратах он назвал недостоверными сведениями, а перелеты бизнес-классом объяснил возрастом и статусом ректора. Он также утверждает, что в тех случаях, когда делал личные покупки с расчетного счета вуза, всегда возвращал деньги.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. С мая 1992-го получил статус университета. Это негосударственный вуз, его учредитель — Федерация независимых профсоюзов России.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием
14 октября, 20:59
 
