Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/sberbank-2048309121.html
В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году
В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2025
В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году
Среднемесячный доход людей, взявших ипотеку по рыночным ставкам, составил в 2025 году 150 тысяч рублей, а выплаты по кредиту – 35-40 тысяч рублей в месяц,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T08:43:00+03:00
2025-10-15T08:43:00+03:00
москва
республика дагестан
россия
домклик
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg
https://ria.ru/20251015/rossijanin-2048306883.html
https://ria.ru/20251014/mrot-2048205149.html
москва
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7857882aa02630bb4f31d732e962dc16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, республика дагестан, россия, домклик, сбербанк россии
Москва, Республика Дагестан, Россия, ДомКлик, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году

Среднемесячный доход взявших ипотеку людей составил 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Среднемесячный доход людей, взявших ипотеку по рыночным ставкам, составил в 2025 году 150 тысяч рублей, а выплаты по кредиту – 35-40 тысяч рублей в месяц, рассказал в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
Он уточнил, что на этом уровне платеж стабилизировался с середины 2024 года.
Работа с финансами - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с проверкой кредитной истории
Вчера, 08:18
"Подчеркну, речь не о медианной или средней заработной плате, а именно о доходе людей, взявших ипотеку. То есть порог входа достаточно высок – из-за высоких рыночных ставок и требований Банка России к показателю долговой нагрузки, но стоимость обслуживания долга достаточно комфортна для заемщиков. В случае с льготными программами платеж уменьшается за счет увеличения срока кредитования, в случае с рыночными программами – за счет большого первоначального взноса", – пояснил Лейпи.
При этом, обратил внимание он, относительно 2023 года, когда в России начала расти ключевая ставка, а затем и стоимость ипотеки, доход ипотечников вырос примерно в два раза.
По словам Лейпи, лидирует по уровню доходов ипотечных заемщиков Москва – здесь в текущем году этот показатель достиг почти 400 тысяч рублей, а ежемесячный средний платеж – чуть менее 100 тысяч рублей. Вторую и третью позиции делят Санкт-Петербург и Крым, где средний доход заемщика составляет 235-240 тысяч рублей, а платеж – 57-58 тысяч рублей.
Наименьший доход ипотечников среди регионов зафиксирован в Курганской и Костромской областях, а также в Дагестане – 94-96 тысяч рублей в месяц.
"Отмечу, что только в трех регионах доля платежа равна трети дохода клиента или превышает этот показатель – это Дагестан, Тыва и Кабардино-Балкария", – сообщил глава сервиса "Домклик".
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
14 октября, 15:48
 
МоскваРеспублика ДагестанРоссияДомКликСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала