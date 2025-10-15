В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году

МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Среднемесячный доход людей, взявших ипотеку по рыночным ставкам, составил в 2025 году 150 тысяч рублей, а выплаты по кредиту – 35-40 тысяч рублей в месяц, рассказал в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Он уточнил, что на этом уровне платеж стабилизировался с середины 2024 года.

"Подчеркну, речь не о медианной или средней заработной плате, а именно о доходе людей, взявших ипотеку. То есть порог входа достаточно высок – из-за высоких рыночных ставок и требований Банка России к показателю долговой нагрузки, но стоимость обслуживания долга достаточно комфортна для заемщиков. В случае с льготными программами платеж уменьшается за счет увеличения срока кредитования, в случае с рыночными программами – за счет большого первоначального взноса", – пояснил Лейпи.

При этом, обратил внимание он, относительно 2023 года, когда в России начала расти ключевая ставка, а затем и стоимость ипотеки, доход ипотечников вырос примерно в два раза.

По словам Лейпи, лидирует по уровню доходов ипотечных заемщиков Москва – здесь в текущем году этот показатель достиг почти 400 тысяч рублей, а ежемесячный средний платеж – чуть менее 100 тысяч рублей. Вторую и третью позиции делят Санкт-Петербург Крым , где средний доход заемщика составляет 235-240 тысяч рублей, а платеж – 57-58 тысяч рублей.

Наименьший доход ипотечников среди регионов зафиксирован в Курганской и Костромской областях , а также в Дагестане – 94-96 тысяч рублей в месяц.

"Отмечу, что только в трех регионах доля платежа равна трети дохода клиента или превышает этот показатель – это Дагестан, Тыва и Кабардино-Балкария", – сообщил глава сервиса " Домклик ".