Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наибольший спрос на антидепрессанты этой осенью по сравнению с осенью 2024 года показывают Красноярский край, Москва и Подмосковье - продажи выросли больше чем на треть, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Контур.Маркет", проанализировав более 1 миллиона чеков.
"Рекордное увеличение числа покупок показали Красноярский край - 39%, Москва и Московская область - 36%. Меньше всего продажи выросли в Пермском крае и Ростовской области - на 14%", - сообщили аналитики.
При этом динамика удорожания препаратов неоднородна: максимальный прирост в 22% по сравнению с сентябрем 2024 года показал Пермский край, за ним идет Свердловская область с 15%.
Однако три региона показывают снижение стоимости: в Тюменской области цены упали на 6%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 5%.
"Прямой корреляции роста спроса с изменением цен или региональной спецификой не наблюдается. Скорее всего, повышение интереса к антидепрессантам связано с сезонным спадом настроения и общим повышением тревожности россиян", - рассказывает аналитик компании Ксения Корзан.
