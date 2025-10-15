Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наибольший спрос на антидепрессанты этой осенью по сравнению с осенью 2024 года показывают Красноярский край, Москва и Подмосковье - продажи выросли больше чем на треть, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Контур.Маркет", проанализировав более 1 миллиона чеков.