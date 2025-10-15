Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты - РИА Новости, 15.10.2025
08:24 15.10.2025
Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты
Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты
Наибольший спрос на антидепрессанты этой осенью по сравнению с осенью 2024 года показывают Красноярский край, Москва и Подмосковье - продажи выросли больше чем... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T08:24:00+03:00
2025-10-15T08:24:00+03:00
Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты

Красноярский край и Москва стали лидерами по спросу на антидепрессанты

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наибольший спрос на антидепрессанты этой осенью по сравнению с осенью 2024 года показывают Красноярский край, Москва и Подмосковье - продажи выросли больше чем на треть, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Контур.Маркет", проанализировав более 1 миллиона чеков.
"Рекордное увеличение числа покупок показали Красноярский край - 39%, Москва и Московская область - 36%. Меньше всего продажи выросли в Пермском крае и Ростовской области - на 14%", - сообщили аналитики.
При этом динамика удорожания препаратов неоднородна: максимальный прирост в 22% по сравнению с сентябрем 2024 года показал Пермский край, за ним идет Свердловская область с 15%.
Однако три региона показывают снижение стоимости: в Тюменской области цены упали на 6%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 5%.
"Прямой корреляции роста спроса с изменением цен или региональной спецификой не наблюдается. Скорее всего, повышение интереса к антидепрессантам связано с сезонным спадом настроения и общим повышением тревожности россиян", - рассказывает аналитик компании Ксения Корзан.
Девушка с головной болью на работе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Какие продукты спасут мозг и нервы в холодное время года: советы врачей
30 сентября, 19:09
 
Красноярский крайМоскваМосковская область (Подмосковье)Новый год
 
 
