12:27 15.10.2025
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 352 фильма
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 352 фильма

Трутнев: 352 фильма поступило на конкурс "Дальний Восток – Земля приключений"

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 352 фильма, что в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Конкурс проводится, чтобы как можно больше людей не просто узнали о красоте дальневосточных регионов, а приехали и увидели вулканы, сопки, тайгу, степь и тундру своими глазами. Жители разных городов создают свои туристические карты, путешествуют, снимают об этом фильмы, лучшие из которых отбирают члены жюри", — сказал чиновник.
Самый активный регион — Сахалинская область, откуда прислали 129 видеоработ. Второе место у Хабаровского края — 49 фильмов, Приморский край — 38 сюжетов. Кроме того, до оценки жюри допущено 26 работ, снятых в Амурской области, 16 — на Камчатке, 13 — в Бурятии.
Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 231 фильма рассказывают о таком виде туризма, 59 – о водных походах, 25 – о зимних, 32 — об арктических. Кроме того, учреждена специальная номинация "Тропами Победы", куда поступило пять фильмов. Главный приз – три миллиона рублей.
Прием заявок на конкурс продолжится до середины января следующего года. Участвовать в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Маяк Токаревского - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Дальнем Востоке появилась интерактивная карта туристических маршрутов
29 сентября, 20:17
 
