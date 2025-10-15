В РСТ отметили увеличение спроса россиян на поездки в Китай

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число бронирований поездок в КНР за первый месяц действия безвизового режима для россиян выросло на 20%, а в приграничных районах - на 40%, уже сейчас в Поднебесную из России осуществляется более 200 рейсов в неделю, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Несмотря на то, что безвизовый режим будет способствовать росту самостоятельных туристов, организованный поток через туроператоров останется высоким, уверен он. "Языковой барьер в Китае, сложности с платежными системами, нехватка русскоговорящих гидов, непростая логистика, а ведь страна очень большая, - все это оставляет большие возможности для организованного туризма", - добавил он.