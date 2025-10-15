Вучич надеется на создание рабочей группы по энергетике с ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде

БЕЛГРАД, 15 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает на формирование совместно с представителями Евросоюза рабочей группы по решению ситуации в сфере сербской энергетики, сложившейся в том числе после вступления в силу 9 октября санкций США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

"Уверен, мы будем в состоянии сформировать совместно с представителями ЕС рабочую группу, которая будет заниматься энергетической ситуацией в нашей стране", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен в ответ на вопрос о санкциях против NIS.

Вучич повторил, что Белград не хочет национализировать российско-сербскую компанию. Он добавил, что владельцы компании будут вести переговоры с потенциальными покупателями самостоятельно, если санкции продолжат действовать.

"Из разговоров с россиянами (с российскими представителями NIS - ред.) мы поняли, что ситуация нелегкая, для нас во всяком случае. Обнадежило то, что они поняли... что мы не можем себе позволить какую-либо угрозу для рынка энергоносителей", - подчеркнул президент Сербии.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с " Нефтяной индустрией Сербии " из-за санкций. JANAF - единственный поставщик и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, самой Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.