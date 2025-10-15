Рейтинг@Mail.ru
Вучич надеется на создание рабочей группы по энергетике с ЕС - РИА Новости, 15.10.2025
17:46 15.10.2025 (обновлено: 18:01 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/es-2048451305.html
Вучич надеется на создание рабочей группы по энергетике с ЕС
Вучич надеется на создание рабочей группы по энергетике с ЕС - РИА Новости, 15.10.2025
Вучич надеется на создание рабочей группы по энергетике с ЕС
в мире
сербия
сша
хорватия
александр вучич
урсула фон дер ляйен
павел сорокин
газпром
в мире, сербия, сша, хорватия, александр вучич, урсула фон дер ляйен, павел сорокин, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз
В мире, Сербия, США, Хорватия, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Павел Сорокин, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Евросоюз
Вучич надеется на создание рабочей группы по энергетике с ЕС

Вучич рассчитывает на создание рабочей группы по энергетике Сербии с ЕС

БЕЛГРАД, 15 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает на формирование совместно с представителями Евросоюза рабочей группы по решению ситуации в сфере сербской энергетики, сложившейся в том числе после вступления в силу 9 октября санкций США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду провела встречу с сербском лидером. После разговора Вучич заявил, что санкции США против NIS фактически означают, что и ЕС поддержит санкции в отношении компании. Глава Сербии также отметил, что надеется на помощь Брюсселя в ситуации в сфере энергетики республики.
"Уверен, мы будем в состоянии сформировать совместно с представителями ЕС рабочую группу, которая будет заниматься энергетической ситуацией в нашей стране", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен в ответ на вопрос о санкциях против NIS.
Вучич повторил, что Белград не хочет национализировать российско-сербскую компанию. Он добавил, что владельцы компании будут вести переговоры с потенциальными покупателями самостоятельно, если санкции продолжат действовать.
"Из разговоров с россиянами (с российскими представителями NIS - ред.) мы поняли, что ситуация нелегкая, для нас во всяком случае. Обнадежило то, что они поняли... что мы не можем себе позволить какую-либо угрозу для рынка энергоносителей", - подчеркнул президент Сербии.
В понедельник Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе в условиях санкций США против NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF - единственный поставщик и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, самой Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS
11 октября, 17:28
 
