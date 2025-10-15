"Таврический банк" признали банкротом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом "Таврического банка", у которого была отозвана лицензия, следует из материалов дела.

« "Информация о принятом судебном акте - признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст решения арбитражного суда.

ЦБ РФ в начале сентября 2025 года сообщал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у " Таврического банка " в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе.

Согласно реестру обязательств "Таврического банка" перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов составляет 56,5 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить порядка 57 тысяч вкладчиков, из них 234 - юридические лица. Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов.

Размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей, включая начисленные по вкладам проценты. Вкладчики, у которых в "Таврическом банке" хранилось больше указанной суммы, должны подать требование кредитора.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем Telegram-канале сообщило, что оно назначено конкурсным управляющим. Как пояснили в АСВ, расчеты с кредиторами банка в ходе банкротства проводятся согласно реестру требований кредиторов в порядке и очередности, установленным федеральным законом № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

"В реестр включаются признанные обоснованными требования кредиторов, которые были предъявлены временной администрации или конкурсному управляющему до даты закрытия реестра. Информацию об этой дате АСВ разместит дополнительно на странице "Таврического банка" на своем сайте. Если кредитор предъявил свое требование в период действия временной администрации, направлять его повторно конкурсному управляющему не требуется", - сообщили в АСВ.

Как отмечают в агентстве, исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью. Планируется, что расчеты с вкладчиками-кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года.