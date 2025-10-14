Бывший ректор СПбГУП потребовал миллион долларов с "Коммерсанта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры, заявил журналистам, что подаст иск на сумму 1 миллион долларов к газете "Коммерсанть", где была опубликована статья "Аппетит пришел во время иска".
«
"Я обязательно подам на "Коммерсантъ" в суд. Я считаю, что сколько у меня наград, доверенным лицом кого я был на различных этапах жизни страны… Я хочу, чтобы кто-то из журналистов посмотрел мою биографию настоящую. Я думаю, что мое доброе имя стоит достаточно много. Мне доверяло огромное количество людей. Дело не в моем ущербе, хотя мне лично чрезвычайно тяжело", - сказал он на пресс-конференции.
Приморский суд отменил приговор экс-ректору МГУ имени Невельского
26 февраля, 05:49
Запесоцкий добавил, что потребует с газеты один миллион долларов. "А потом устрою банкет для всех тех людей, кто за меня сейчас переживает. Если доживу, конечно", - отметил отстраненный ректор.
Газета "Коммерсантъ" в понедельник в своей статье "Аппетит пришел во время иска" сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии надзора в изложении издания, ректор СПбГУП за два года предположительно потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным издания, еще 20 миллионов рублей предположительно было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.
Запесоцкий в своем обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отверг обвинения, опубликованные газетой "Коммерсантъ", и назвал их "недостоверной информацией". По оценке Запесоцкого, статья "не подтверждена никакими реальными фактами".
Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел.
В октябре Ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России.