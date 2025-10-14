Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры, заявил журналистам, что не будет сотрудничать со следствием, если в отношении него возбудят уголовное дело.

"Я хочу сказать сразу, что я не пойду ни на какие сделки со следствием, в которых я бы признал какие-то хищения, злоупотребления, в которых я реально не виноват... хотя мне известно, что сейчас в отношении меня рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Запесоцкий на пресс-конференции.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области 10 октября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России ( ФНПР ), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным издания, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.

Ранее в материалах дела об изъятии в пользу государства объектов недвижимости ФНПР сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга в обеспечение иска Генеральной прокуратуры отстранил от должности Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С... несогласованных... публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".

В октябре Ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.