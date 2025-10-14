Рейтинг@Mail.ru
Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048266160.html
Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием
Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием - РИА Новости, 14.10.2025
Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием
Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T20:59:00+03:00
2025-10-14T20:59:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
владимир путин
генеральная прокуратура рф
федерация независимых профсоюзов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_153b44863f69d5a7712d28ed76950498.jpg
https://ria.ru/20250702/rektor-2026789233.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_9c894f4890570b2f52dfb5c2af32278c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федерация независимых профсоюзов россии
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Федерация независимых профсоюзов России
Бывший ректор СПбГУП не будет сотрудничать со следствием

Бывший ректор СПбГУП Запесоцкий не будет сотрудничать со следствием

© Фото : предоставлено сайтом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзовАлександр Запесоцкий. Архивное фото
Александр Запесоцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : предоставлено сайтом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Александр Запесоцкий. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры, заявил журналистам, что не будет сотрудничать со следствием, если в отношении него возбудят уголовное дело.
"Я хочу сказать сразу, что я не пойду ни на какие сделки со следствием, в которых я бы признал какие-то хищения, злоупотребления, в которых я реально не виноват... хотя мне известно, что сейчас в отношении меня рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Запесоцкий на пресс-конференции.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 октября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным издания, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.
Ранее в материалах дела об изъятии в пользу государства объектов недвижимости ФНПР сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга в обеспечение иска Генеральной прокуратуры отстранил от должности Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С... несогласованных... публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".
В октябре Ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России.
Бывший ректор БФУ Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено
2 июля, 17:35
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедерация независимых профсоюзов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала