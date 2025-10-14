Отстраненный ректор СПбГУП отверг обвинения в тратах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры, в своем обращении отверг претензии надзорного ведомства по поводу трат на зарубежные поездки, гостиницы и рестораны.

Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России ( ФНПР ), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии ГП, как отмечает издание, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным газеты, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.

Как говорится в обращении Запесоцкого, которое имеется в распоряжении РИА Новости, он отвергает обвинения, опубликованные газетой "Коммерсантъ", как " недостоверную информацию", и намерен подать соответствующий иск.

По мнению Запесоцкого, статья "не подтверждена никакими реальными фактами".

"К примеру, работая на университет иногда до 16 часов в сутки, я действительно заказывал не раз личные поездки через помощников в университете. Но всегда вносил деньги в кассу вуза. Да и личной жизни (включая рестораны) в обычном понимании у меня практически не было. Любые поездки за редкими исключениями включали деловую программу, популяризацию России и вуза, встречи с учеными, деятелями культуры, искусства, образования", – отмечается в обращении.

Ранее в материалах дела об изъятии в пользу государства объектов недвижимости ФНПР сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга в обеспечение иска Генеральной прокуратуры отстранил от должности Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С... несогласованных... публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".

В октябре ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.