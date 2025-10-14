Для абитуриентов инженерных специальностей могут ввести четвертый ЕГЭ

Рейтинг@Mail.ru
12:37 14.10.2025 (обновлено: 13:25 14.10.2025)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минобрнауки хочет дать возможность сдавать на инженерно-технические направления четвертый ЕГЭ, который бы давал дополнительно до 25 баллов при поступлении, заявил глава министерства Валерий Фальков.
"Дать возможность на инженерно-технические специальности и направления… предъявлять четвертый дополнительный ЕГЭ по усмотрению самого абитуриента. Таким образом, на то же машиностроение, условно, при сегодняшнем русском языке, математике и физике можно было бы предъявить информатику, если она у вас есть. И получить до 25 дополнительных баллов, в зависимости от того, сколько баллов вы получили за экзамен", - сказал Фальков на заседании Совета Российского Союза ректоров.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования
12 апреля, 02:50
 
ОбществоВалерий ФальковЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторКем статьСН_Образование
 
 
