Рейтинг@Mail.ru
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 14.10.2025 (обновлено: 02:26 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/evropa-2048086761.html
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха - РИА Новости, 14.10.2025
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха
Евросоюз признал, что использование российских "замороженных" активов является единственным реальным шансом спасти Украину, пишет американское агентство... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:19:00+03:00
2025-10-14T02:26:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
григорий карасин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251013/lidery-2047977802.html
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047968129.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха

ЕС нашел способ профинансировать Киев. Что будет с замороженными активами России

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Евросоюз признал, что использование российских "замороженных" активов является единственным реальным шансом спасти Украину, пишет американское агентство Bloomberg.
"Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают", — говорится в материале.
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов
13 октября, 15:29
По словам осведомленных источников, ЕС намерен достичь политического соглашения по использованию активов на встрече лидеров в Брюсселе на следующей неделе.
"Ощущение безотлагательности возникает в связи с тем, что большая часть бремени финансирования военных и экономических нужд Украины теперь ложится на Европу, поскольку США заявили, что больше не будут платить за оружие, которое могут поставить Киеву", — отмечается в материале.
В прошлую пятницу еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию российских активов в качестве основы кредитования Украины.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России
13 октября, 14:57
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Украина обязана вернуть этот займ только в том случае, если Россия выплатит "репарации". В то же время внутри Европейского союза отсутствует общее согласие по поводу этого кредита. Как ранее заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин, требование Киева о репарациях носит демагогический характер.
Министерство иностранных дел России неоднократно критиковало заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Российские дипломаты отмечали, что ЕС нацелился как на средства частных лиц, так и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия примет меры в ответ на конфискацию ее замороженных активов на Западе. Он также упоминал, что у Москвы есть возможность не возвращать деньги, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным странам.
 
В миреУкраинаРоссияКиевВалдис ДомбровскисУрсула фон дер ЛяйенГригорий КарасинЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала