"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Евросоюз признал, что использование российских "замороженных" активов является единственным реальным шансом спасти Украину, пишет американское агентство Bloomberg.
"Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают", — говорится в материале.
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов
13 октября, 15:29
В прошлую пятницу еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию российских активов в качестве основы кредитования Украины.
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Украина обязана вернуть этот займ только в том случае, если Россия выплатит "репарации". В то же время внутри Европейского союза отсутствует общее согласие по поводу этого кредита. Как ранее заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин, требование Киева о репарациях носит демагогический характер.
Министерство иностранных дел России неоднократно критиковало заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Российские дипломаты отмечали, что ЕС нацелился как на средства частных лиц, так и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия примет меры в ответ на конфискацию ее замороженных активов на Западе. Он также упоминал, что у Москвы есть возможность не возвращать деньги, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным странам.