Рейтинг@Mail.ru
Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета вуза - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/chp-2048279715.html
Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета вуза
Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета вуза - РИА Новости, 14.10.2025
Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета вуза
Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T23:02:00+03:00
2025-10-14T23:02:00+03:00
санкт-петербург
россия
киров
владимир путин
генеральная прокуратура рф
федерация независимых профсоюзов россии
apple
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_153b44863f69d5a7712d28ed76950498.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048242327.html
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048226771.html
санкт-петербург
россия
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_9c894f4890570b2f52dfb5c2af32278c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, киров, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федерация независимых профсоюзов россии, apple, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Киров, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Федерация независимых профсоюзов России, Apple, Происшествия
Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета вуза

Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета СПбГУП

© Фото : предоставлено сайтом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзовАлександр Запесоцкий. Архивное фото
Александр Запесоцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : предоставлено сайтом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Александр Запесоцкий. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры признался, что делал покупки в магазине Apple с расчетного счета вуза, но все возвратил.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 октября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным издания, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.
Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Зампрокурора Белгородской области уволили из-за подозрений в коррупции
Вчера, 18:24
При этом траты на перелеты бизнес-классом Запесоцкий объяснил преклонным возрастом и своим статусом.
"Были у меня зарубежные поездки? Были. Когда я был моложе, чуть ли не каждый месяц у меня были зарубежные поездки, но там, где превалировали мои личные интересы я оплачивал все до копейки. Здесь вот приходные ордера в громадном количестве. Компенсации на затраты на Киров - Санкт-Петербург - Киров, компенсация по приобретению билетов Санкт-Петербург - Ницца 86 тысяч рублей, опять Санкт-Петербург - Ницца 25 тысяч. Покупка в эплстор, я что-то купил с расчетного счета университета. За все, что я покупал лично для себя заплатил в установленном законом порядке", - пояснил Запесоцкий журналистам на пресс-конференции.
Ранее в материалах дела об изъятии в пользу государства объектов недвижимости ФНПР сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга в обеспечение иска Генеральной прокуратуры отстранил от должности Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С. ... несогласованных ... публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".
В октябре Ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России.
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд
Вчера, 17:12
 
Санкт-ПетербургРоссияКировВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедерация независимых профсоюзов РоссииAppleПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала