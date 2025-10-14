Запесоцкий признался, что делал покупки в магазине Apple со счета вуза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Александр Запесоцкий, которого суд отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры признался, что делал покупки в магазине Apple с расчетного счета вуза, но все возвратил.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области 10 октября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России ( ФНПР ), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным издания, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.

При этом траты на перелеты бизнес-классом Запесоцкий объяснил преклонным возрастом и своим статусом.

"Были у меня зарубежные поездки? Были. Когда я был моложе, чуть ли не каждый месяц у меня были зарубежные поездки, но там, где превалировали мои личные интересы я оплачивал все до копейки. Здесь вот приходные ордера в громадном количестве. Компенсации на затраты на Киров - Санкт-Петербург - Киров, компенсация по приобретению билетов Санкт-Петербург - Ницца 86 тысяч рублей, опять Санкт-Петербург - Ницца 25 тысяч. Покупка в эплстор, я что-то купил с расчетного счета университета. За все, что я покупал лично для себя заплатил в установленном законом порядке", - пояснил Запесоцкий журналистам на пресс-конференции.

Ранее в материалах дела об изъятии в пользу государства объектов недвижимости ФНПР сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга в обеспечение иска Генеральной прокуратуры отстранил от должности Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С. ... несогласованных ... публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".

В октябре Ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.