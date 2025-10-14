Рейтинг@Mail.ru
Отстраненный ректор СПбГУП объяснил расходы на перелеты бизнес-классом
14.10.2025
Отстраненный ректор СПбГУП объяснил расходы на перелеты бизнес-классом
россия
санкт-петербург
ленинградская область
генеральная прокуратура рф
федерация независимых профсоюзов россии
происшествия
россия, санкт-петербург, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, федерация независимых профсоюзов россии, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Генеральная прокуратура РФ, Федерация независимых профсоюзов России, Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Траты на перелеты бизнес-классом отстраненный по решению суда ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры Александр Запесоцкий пояснил возрастом и своим статусом, комментируя статью газеты "Коммерсантъ", где были указаны его расходы.
"Поездки бизнес-классом осуществлялись, да, конечно, я пожилой человек, мне нужны определенные условия для работы. Статус руководителя вуза и состояние здоровья являются достаточным обоснованием для покупки билетов подобного уровня. Учредители вуза не возражали, они считают, что мы заработали", - сказал Запесоцкий, выступая на пресс-конференции.
Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным издания, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной.
