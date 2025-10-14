Отстраненный ректор СПбГУП объяснил расходы на перелеты бизнес-классом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости . Траты на перелеты бизнес-классом отстраненный по решению суда ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в обеспечение иска Генпрокуратуры Александр Запесоцкий пояснил возрастом и своим статусом, комментируя статью газеты "Коммерсантъ", где были указаны его расходы.

"Поездки бизнес-классом осуществлялись, да, конечно, я пожилой человек, мне нужны определенные условия для работы. Статус руководителя вуза и состояние здоровья являются достаточным обоснованием для покупки билетов подобного уровня. Учредители вуза не возражали, они считают, что мы заработали", - сказал Запесоцкий, выступая на пресс-конференции.