Англичане первыми в Европе отобрались на ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Англии разгромила команду Латвии в гостевом матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и вышла в финальную стадию турнира.

Встреча группы К, которая прошла во вторник, закончилась победой гостей со счетом 5:0. Дубль оформил Гарри Кейн (44, 45+4 - пенальти), по мячу забили Энтони Гордон (26) и Эберечи Эзе (86). Еще один мяч в свои ворота отправил Максим Тонишев (59).

В другом матче группы сербы на выезде обыграли команду Андорры со счетом 3:1.