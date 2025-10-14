Англичане первыми в Европе отобрались на ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Англии разгромила команду Латвии в гостевом матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и вышла в финальную стадию турнира.
Встреча группы К, которая прошла во вторник, закончилась победой гостей со счетом 5:0. Дубль оформил Гарри Кейн (44, 45+4 - пенальти), по мячу забили Энтони Гордон (26) и Эберечи Эзе (86). Еще один мяч в свои ворота отправил Максим Тонишев (59).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
14 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
26’ • Энтони Гордон
44’ • Гарри Кейн
45’ • Гарри Кейн (П)
58’ • Максим Тонисев (А)
86’ • Эберечи Эзе
В другом матче группы сербы на выезде обыграли команду Андорры со счетом 3:1.
Англичане благодаря шестой победе подряд набрали 18 очков и стали недосягаемы для конкурентов на первой позиции в турнирной таблице, дающей путевку в финальную стадию чемпионата мира. Далее располагаются команды Албании (11 очков), Сербии (10), Латвии (5) и Андорры (1).
Тренер Боливии: Россия отобралась бы на ЧМ из южноамериканской группы
14 октября 2025, 23:08