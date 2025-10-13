Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов - РИА Новости, 13.10.2025
06:20 13.10.2025
Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов
Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов - РИА Новости, 13.10.2025
Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов
Международному сообществу необходимо усилить защиту женщин и девочек в зонах конфликтов, а также бороться со всеми формами насилия в отношении женщин, заявил в... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, пекин, китай, север, си цзиньпин, галина карелова, совет федерации рф
В мире, Пекин, Китай, Север, Си Цзиньпин, Галина Карелова, Совет Федерации РФ
Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов

Си Цзиньпин призвал бороться со всеми формами насилия в отношении женщин

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Международному сообществу необходимо усилить защиту женщин и девочек в зонах конфликтов, а также бороться со всеми формами насилия в отношении женщин, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Глобального саммита женщин в Пекине.
"Мы должны работать вместе над созданием благоприятной среды, способствующей росту и развитию женщин", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "мир и спокойствие являются предпосылками всестороннего развития женщин".
«
"Мы должны твердо придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, защищать мир во всем мире и позволить женщинам купаться в солнечных лучах счастья и спокойствия, вдали от мрака войн и потрясений", - добавил китайский лидер.
Он заявил о необходимости "усилить защиту женщин и девочек в зонах конфликтов и районах, страдающих от нищеты и стихийных бедствий, а также поддержать женщин в их важной роли в предотвращении конфликтов и восстановлении".
"Мы должны укреплять и совершенствовать механизмы борьбы с насилием и решительно бороться со всеми формами насилия в отношении женщин", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Глобальный саммит женщин проходит в Пекине 13-14 октября, мероприятие приурочено к 30-й годовщине проведения Всемирной конференции по положению женщин 1995 года. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, глава Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галина Карелова.
В миреПекинКитайСеверСи ЦзиньпинГалина КареловаСовет Федерации РФ
 
 
