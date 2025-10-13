Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов

ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Международному сообществу необходимо усилить защиту женщин и девочек в зонах конфликтов, а также бороться со всеми формами насилия в отношении женщин, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Глобального саммита женщин в Пекине.

"Мы должны работать вместе над созданием благоприятной среды, способствующей росту и развитию женщин", - заявил Си Цзиньпин

Он подчеркнул, что "мир и спокойствие являются предпосылками всестороннего развития женщин".

« "Мы должны твердо придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, защищать мир во всем мире и позволить женщинам купаться в солнечных лучах счастья и спокойствия, вдали от мрака войн и потрясений", - добавил китайский лидер.

Он заявил о необходимости "усилить защиту женщин и девочек в зонах конфликтов и районах, страдающих от нищеты и стихийных бедствий, а также поддержать женщин в их важной роли в предотвращении конфликтов и восстановлении".

"Мы должны укреплять и совершенствовать механизмы борьбы с насилием и решительно бороться со всеми формами насилия в отношении женщин", - подчеркнул Си Цзиньпин.