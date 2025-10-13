МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и экс-премьера Британии Бориса Джонсона следует отправить на фронт в зону СВО, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа", —написал он.
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Глава ЕК также активно выступает в поддержку киевского режима и снабжение его оружием. Москва не раз предупреждала западные страны, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой Украине военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.