Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 13.10.2025 (обновлено: 05:15 13.10.2025)
Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона захотели отправить на фронт
Журналист Боуз: надо отправить фон дер Ляйен и Джонсона на фронт на Украину

© AP Photo / Thomas CoexБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и экс-премьера Британии Бориса Джонсона следует отправить на фронт в зону СВО, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа", —написал он.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
27 июня, 10:30
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Глава ЕК также активно выступает в поддержку киевского режима и снабжение его оружием. Москва не раз предупреждала западные страны, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой Украине военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Британии раскрыли сумму, которую Джонсону заплатили за Украину
Вчера, 16:14
 
