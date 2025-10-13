Рейтинг@Mail.ru
Дурову может грозить штраф за купание в Кольсайском озере
10:48 13.10.2025
Дурову может грозить штраф за купание в Кольсайском озере
Дурову может грозить штраф за купание в Кольсайском озере - РИА Новости, 13.10.2025
Дурову может грозить штраф за купание в Кольсайском озере
Основателю Telegram Павлу Дурову может грозить штраф в размере около 70 долларов за купание в Кольсайском озере на территории национального парка на юге... РИА Новости, 13.10.2025
Дурову может грозить штраф за купание в Кольсайском озере

Дурову грозит штраф за купание в охраняемое озере в Казахстане. Что известно

АЛМА-АТА, 13 окт - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову может грозить штраф в размере около 70 долларов за купание в Кольсайском озере на территории национального парка на юге Казахстана, сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Алексей Милюк.
В начале октября основатель Telegram опубликовал в мессенджере видео, на котором он купается в ледяной воде одного из горных водоемов нацпарка "Кольсайские озера" в 300 километрах от Алма-Аты.
В Казахстане начали расследование после купания Дурова в охраняемом озере
7 октября, 16:40
7 октября, 16:40
"В зависимости от того, как будут квалифицировать. Надо смотреть уже непосредственно, разговаривать с уполномоченным органами. Самое минимальное - от предупреждения, если я не ошибаюсь, до 10 МРП (73 доллара - ред.). В зависимости от того, какой состав", - заявил Милюк в кулуарах МВД, отвечая на вопрос журналистов о купании Дурова, его слова приводит портал Zakon.kz.
Ранее в понедельник сообщалось, что МВД Казахстана зарегистрировало материалы по факту купания бизнесмена в охраняемом горном озере и передало их в министерство экологии, уполномоченное рассматривать подобные нарушения.
Седьмого октября в администрации национального природного парка "Кольсайские озера" РИА Новости сообщило, что по факту купания Дурова в запрещенной зоне начато служебное расследование. По его итогам будут приняты дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка.
Позже бизнесмен поделился новым видео, снятым во время его пребывания на Кольсайских озерах в Алма-Атинской области. На записи видно, что в руках Дуров держит продолговатый металлический предмет. В описании к кадрам он отметил, что обнаружил и убрал с дна горного озера в Казахстане железный прут, похожий на точеную пику.
"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну
10 июня, 05:17
10 июня, 05:17
Дуров посещал Казахстан в первых числах октября для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 в Астане, где объявил об открытии лаборатории искусственного интеллекта на базе нового центра ИИ в столице республики. Судя по опубликованным им на платформе кадрах, после форума Дуров отправился в Алма-Ату - бывшую столицу Казахстана, где познакомился с природными достопримечательностями региона.
Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" был основан в 2007 году постановлением правительства Казахстана. Он расположен в Алма-Атинской области на территории Кегенского и Талгарского районов, охватывает более 160 тысяч гектаров. Главным природным объектом парка считается живописная система из трех озер, расположенных в ущелье Кольсай, на стыке горных хребтов Кунгей-Алатау и Заилийского Алатау, в северной части Тянь-Шаня. Эти водоемы образовались естественным путем после крупных оползней, которые перекрыли ущелье и создали природные плотины. Несмотря на кристально чистую воду, купание в озерах запрещено - они находятся на особо охраняемой территории. Кроме того, даже летом температура воды здесь не поднимается выше 6-8 градусов Цельсия.
Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками
1 октября, 08:29
1 октября, 08:29
 
Заголовок открываемого материала