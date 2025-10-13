Названы города-лидеры по уровню зарплат в России

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Города Ямало-Ненецкого округа Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат, замыкают список северокавказские Нальчик и Грозный, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как считали рейтинг

Кадровый дефицит на рынке труда и активное развитие импортозамещающих производств вызвали бурный рост заработных плат в последние годы. По итогам 2024 года номинальная начисленная зарплата работников организаций в среднем по России составила 99 тысяч рублей, что на 18,5% выше, чем за предыдущий год.

В первом полугодии 2025 года начисленная зарплата в среднем по стране составила уже 106,9 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 13,6%. В тоже время целый ряд факторов, среди которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и т.д., существенно влияют на уровень заработной платы как в региональном, так и муниципальном разрезе.

Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, имеют так же существенные различия в уровне оплаты труда.

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата . В рейтинг включены 100 городов - административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг городами. В частности, у трех городов в рейтинге на среднемесячную зарплату можно купить более пяти стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг городах - чуть больше двух фиксированных наборов, то есть покупательная способность средних зарплат отличается по городам в более чем 2,7 раза.

В лидерах Север и столицы

Первое место в рейтинге среди исследованных городов по покупательной способности средней зарплаты четвертый год подряд занимает Новый Уренгой . В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,86 раза. Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала Салехард , здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,57 фиксированных наборов товаров и услуг. На третью строчку переместился Южно-Сахалинск , где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,25 фиксированного набора товаров и услуг.

Москва, Сургут, Магадан, Якутск, Красногорск и Помимо вышеназванных трех городов в первую десятку рейтинга вошли: Анадырь Химки . Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами. Санкт-Петербург в текущем рейтинге занял 13-е место.

Владикавказе, Черкесске, Иваново, Саранске и В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный Нальчик . В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,16 раза, а в Грозном ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Элисте Магасе . В перечисленных городах на среднюю заработную плату можно приобрести не больше 2,5 фиксированных потребительских наборов.

В целом в большинстве российских городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5-3,5 фиксированных потребительских наборов. В частности, в 27 городах из анализируемых 100 соотношение находится в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, а в интервале от 3 до 3,5 - еще 27 городов.

Ситуация в городах-миллионниках

В большей части городов-миллионников отношение средней чистой месячной зарплаты к фиксированному набору находится на достаточно высоком уровне. В частности, среди 16 крупнейших городов России 12 городов расположились в первой половине рейтинга.

Самые высокие позиции среди миллионников у Москвы, которая занимает пятое место в текущем рейтинге по покупательской способности зарплаты с результатом 4,78 потребительских набора. При этом самая низкая покупательная способность зарплаты среди городов-миллионников отмечена в Волгограде , который находится на 69-м месте (2,98 набора).

Санкт-Петербург является вторым городом-миллионником по покупательской способности зарплат. В северной столице России соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 4,38 (13-е место). Также хорошие результаты среди городов-миллионников: у Казани (4,24 набора и 15-е место), у Екатеринбурга (4 набора и 18-е место) и Нижнего Новгорода (3,69 набора и 26-е место).

Зарплата выше 100 тысяч

Лидером по средней чистой заработной плате в крупных и средних предприятиях является чукотский город Анадырь. Средняя чистая зарплата (за январь-июнь 2024 года за вычетом НДФЛ) в этом городе за месяц превысила 196 тысяч рублей. Второе место по средней чистой заработной плате занимает Москва с результатом в 174,1 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - Новый Уренгой (167,6 тысячи рублей в месяц), на четвертом - Салехард (159,3 тысячи рублей) и на пятом - Южно-Сахалинск (150,2 тысячи рублей).

Таким образом, в 20 городах средняя зарплата в первой половине 2025 года была выше 100 тысяч рублей и за прошедший год их количество увеличилось на четыре. Рядом с этой границей находятся Хабаровск Комсомольск-на-Амуре . Эксперты ожидают, что в этих городах уже в ближайший год средние зарплаты превысят 100 тысяч рублей. Как было сказано выше, по итогам первого полугодия 2025 года номинальная начисленная зарплата по крупным и средним предприятиям в среднем по стране составила 106,9 тысячи рублей и только в перечисленных 20 городах ее уровень выше.

Самые низкие средние чистые зарплаты работников крупных и средних предприятий в январе-июне 2025 года были зафиксированы в Грозном и Владикавказе: чуть менее 50 тысяч рублей в месяц в каждом. Кроме того, средняя чистая зарплата в январе-июне 2025 года за месяц была равна или ниже 55 тысяч рублей в шести городах: Майкопе , Магасе, Саранске, Черкесске, Элисте и Нальчике. И еще в трех – Тамбове Орле и Иваново - менее 60 тысяч рублей.

Рост зарплат

Согласно результатам исследования, в 89 российских городах прирост заработной платы в первом полугодии 2025 года оказался выше 10%. При этом в 28 городах зарплаты в январе-июне 2025 года были более чем на 15% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Ижевск, Нижний Тагил, Астрахань и В некоторых населенных пунктах статистика зафиксировала по-настоящему взрывной рост зарплат. Так в семи городах (Одинцово, Комсомольск-на-Амуре, Йошкар-Ола Тула ) средние заплаты за год выросли более чем на 20%.

Лидером по приросту заработной платы в первой половине 2025 года стал город Одинцово, прирост в котором относительно аналогичного периода 2024 года составил +22,4%. На 22,1% выросли средние заработные платы в Комсомольске-на-Амуре и в Йошкар-Оле. В свою очередь, в Москве прирост составил +8,6%, а в Санкт-Петербурге - +13,5%, что ниже среднего показателя.