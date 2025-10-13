МВД Казахстана передало материалы о купании Дурова в охраняемом озере

АЛМА-АТА, 13 окт - РИА Новости. МВД Казахстана зарегистрировало материалы по факту купания основателя Telegram Павла Дурова в охраняемом Кольсайском озере на юге страны и передало их министерству экологии, уполномоченному рассматривать подобные нарушения, сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Алексей Милюк.
"Что касается купания в запрещенной зоне, - это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они сейчас рассматривают", - заявил Милюк в кулуарах МВД, отвечая на вопрос журналистов о купании Дурова, его слова приводит портал Zakon.kz.
Седьмого октября в администрации национального природного парка "Кольсайские озера" РИА Новости сообщило, что по факту купания Дурова в запрещенной зоне начато служебное расследование. По его итогам будут приняты дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка.
Позже бизнесмен поделился новым видео, снятым во время его пребывания на Кольсайских озерах в Алма-Атинской области. На записи видно, что в руках Дуров держит продолговатый металлический предмет. В описании к кадрам он отметил, что обнаружил и убрал с дна горного озера в Казахстане железный прут, похожий на точеную пику.
Дуров посещал Казахстан в первых числах октября для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 в Астане, где объявил об открытии лаборатории искусственного интеллекта на базе нового центра ИИ в столице республики. Судя по опубликованным им на платформе кадрах, после форума Дуров отправился в Алма-Ату - бывшую столицу Казахстана, где познакомился с природными достопримечательностями региона.
Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" был основан в 2007 году постановлением правительства Казахстана. Он расположен в Алма-Атинской области на территории Кегенского и Талгарского районов, охватывает более 160 тысяч гектаров. Главным природным объектом парка считается живописная система из трех озер, расположенных в ущелье Кольсай, на стыке горных хребтов Кунгей-Алатау и Заилийского Алатау, в северной части Тянь-Шаня. Эти водоемы образовались естественным путем после крупных оползней, которые перекрыли ущелье и создали природные плотины. Несмотря на кристально чистую воду, купание в озерах запрещено - они находятся на особо охраняемой территории. Кроме того, даже летом температура воды здесь не поднимается выше 6-8 градусов Цельсия.
