Клинтон поблагодарил Трампа за сделку по Газе

«

"Я благодарен за то, что режим прекращения огня вступил в силу, что последние 20 живых заложников были освобождены и что жизненно необходимая гуманитарная помощь начала поступать в Газу. Президент Трамп и его администрация, Катар и другие региональные участники заслуживают большой благодарности за то, что удерживали все стороны за столом переговоров до достижения соглашения", - говорится в заявлении Клинтона, опубликованном в соцсети X.