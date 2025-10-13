Клинтон поблагодарил Трампа за сделку по Газе

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон поблагодарил нынешнего президента Дональда Трампа за его роль в достижении соглашения по прекращению огня в секторе Газа.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Я благодарен за то, что режим прекращения огня вступил в силу, что последние 20 живых заложников были освобождены и что жизненно необходимая гуманитарная помощь начала поступать в Газу. Президент Трамп и его администрация, Катар и другие региональные участники заслуживают большой благодарности за то, что удерживали все стороны за столом переговоров до достижения соглашения", - говорится в заявлении Клинтона, опубликованном в соцсети X.
ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Как и нынешний глава Белого дома, Клинтон активно занимался миротворческой деятельностью на Ближнем Востоке в ходе своего президентства. В заслуги его администрации входит подписание соглашений "Осло-1" в 1993 году и "Осло-2" в 1995 году между палестинским лидером Ясиром Арафатом и израильским премьером Ицхаком Рабином, которые заложили основу для будущих израильско-палестинских переговоров и взаимного признания сторон.
Трамп регулярно нападает на своего предшественника, особенно в связи с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Трамп заявлял, что никогда не посещал частный остров Эпштейна, в то время как Клинтон, по его словам, был там десятки раз.
