Сборная Румынии вырвала победу над Австрией в концовке матча отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Румынии на своем поле обыграла команду Австрии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Вирджил Гицэ (90+5).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
12 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
В другом матче группы С сборная Сан-Марино на своем поле разгромно проиграла команде Кипра со счетом 0:4.
Сборная Австрии прервала серию из пяти победных матчей, но с 15 очками продолжает лидировать в таблице. Команда Румынии набрала 10 очков и поднялась на третье место. Сборная Кипра (8 баллов) располагается на четвертой строчке, а команда Сан-Марино (0) идет на последнем, пятом месте с семью поражениями кряду.
В следующем матче сборная Румынии 15 ноября на выезде сыграет против команды Боснии и Герцеговины, идущей второй в группе с 13 очками, австрийцы в этот же день в гостях встретятся с командой Кипра.
