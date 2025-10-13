Рейтинг@Mail.ru
Сборная Румынии вырвала победу над Австрией в концовке матча отбора ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 13.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Румынии вырвала победу над Австрией в концовке матча отбора ЧМ-2026

Сборная Румынии обыграла команду Австрии в матче отбора к ЧМ 2026 года

© Фото : Социальные сети сборной Румынии по футболуСборная Румынии по футболу
Сборная Румынии по футболу - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Социальные сети сборной Румынии по футболу
Сборная Румынии по футболу . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Румынии на своем поле обыграла команду Австрии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Вирджил Гицэ (90+5).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
12 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Румыния
1 : 0
Австрия
90‎’‎ • Вирджил Гицэ
(Янис Хаджи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче группы С сборная Сан-Марино на своем поле разгромно проиграла команде Кипра со счетом 0:4.
Сборная Австрии прервала серию из пяти победных матчей, но с 15 очками продолжает лидировать в таблице. Команда Румынии набрала 10 очков и поднялась на третье место. Сборная Кипра (8 баллов) располагается на четвертой строчке, а команда Сан-Марино (0) идет на последнем, пятом месте с семью поражениями кряду.
В следующем матче сборная Румынии 15 ноября на выезде сыграет против команды Боснии и Герцеговины, идущей второй в группе с 13 очками, австрийцы в этот же день в гостях встретятся с командой Кипра.
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Гол Левандовского помог сборной Польши обыграть литовцев в отборе ЧМ
12 октября 2025, 23:48
 
СпортАвстрияРумынияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала