Сборная Дании обыграла Грецию в матче отбора ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
23:42 12.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Дании обыграла Грецию в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Дании обыграла команду Греции в матче отборочного этапа ЧМ по футболу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Дании на своем поле обыграла команду Греции в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы C состоялась в Копенгагене и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Расмус Хёйлунд (21-я минута), Йоаким Андерсен (40) и Миккель Дамсгор (41). У команды Греции голом отметился Христос Цолис (63).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
12 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Дания
3 : 1
Греция
21‎’‎ • Расмус Хойлунд
40‎’‎ • Йоаким Андерсен
(Миккель Дамсгор)
41‎’‎ • Миккель Дамсгор
(Victor Froholdt)
63‎’‎ • Христос Цолис
(Фотис Иоаннидис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Дании вышла на первое место в таблице группы C, набрав 10 очков. Греция лишилась шансов на выход на чемпионат мира и располагается на третьей позиции в квартете с 3 очками.
В следующем туре отбора датчане 15 ноября дома сыграют против команды Белоруссии, которая ранее также лишилась шансов на выход на мировое первенство, а сборная Греции в этот же день примет шотландцев.
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
