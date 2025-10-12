Сборная Дании обыграла Грецию в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Дании на своем поле обыграла команду Греции в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы C состоялась в Копенгагене и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Расмус Хёйлунд (21-я минута), Йоаким Андерсен (40) и Миккель Дамсгор (41). У команды Греции голом отметился Христос Цолис (63).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
12 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
21’ • Расмус Хойлунд
40’ • Йоаким Андерсен
41’ • Миккель Дамсгор
(Victor Froholdt)
63’ • Христос Цолис
(Фотис Иоаннидис)
Сборная Дании вышла на первое место в таблице группы C, набрав 10 очков. Греция лишилась шансов на выход на чемпионат мира и располагается на третьей позиции в квартете с 3 очками.
В следующем туре отбора датчане 15 ноября дома сыграют против команды Белоруссии, которая ранее также лишилась шансов на выход на мировое первенство, а сборная Греции в этот же день примет шотландцев.
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ
12 октября 2025, 21:15