Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 12.10.2025 (обновлено: 20:01 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/putin-2047831726.html
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом - РИА Новости, 12.10.2025
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом
Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T18:06:00+03:00
2025-10-12T20:01:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
душанбе
эмомали рахмон
владимир путин
снг
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047822502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9214f1fd6f342c038a23de5dc53bb1b.jpg
https://ria.ru/20251010/alyaska-2047599046.html
https://ria.ru/20251009/putin-2047306286.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лидеры стран на новых кадрах с саммита СНГ
Лидеры стран на новых кадрах с саммита СНГ
2025-10-12T18:06
true
PT2M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047822502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0eae55701e5a353dc9d164ddc7e29546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, россия, душанбе, эмомали рахмон, владимир путин, снг, павел зарубин
В мире, Таджикистан, Россия, Душанбе, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ, Павел Зарубин
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом

Путин в шутку пожаловался лидерам стран СНГ, что Рахмон морил его голодом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом, этот фрагмент показал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" – заявил российский лидер.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал лидерам стран СНГ подробности о саммите на Аляске
10 октября, 18:35
Владимир Путин уточнил, что в ответ на эту шутку Рахмон предложил ему организовать совместную трапезу на следующий день.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг он провел переговоры с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия"
9 октября, 15:48
 
В миреТаджикистанРоссияДушанбеЭмомали РахмонВладимир ПутинСНГПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала