Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом, этот фрагмент показал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" – заявил российский лидер.
Владимир Путин уточнил, что в ответ на эту шутку Рахмон предложил ему организовать совместную трапезу на следующий день.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг он провел переговоры с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
