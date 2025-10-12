Кудрин показал редкие кадры из своего архива

© Фото из личного архива Алексея Кудрина

"Артек", дружина "Янтарная" имени Аркадия Гайдара (1974). Кто мог знать тогда, что через 20 с лишним лет Кудрин будет проводить реформы, разработанные Гайдаром-внуком.

В "Артеке" Кудрин впервые искупался в Черном море. Это воспоминание осталось с ним навсегда.