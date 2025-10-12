Кудрин показал редкие кадры из своего архива

Будущий экономист родился 12 октября 1960 года в маленьком латвийском городе Добеле в семье военнослужащего. Его отец, Леонид Кудрин, был офицером спецсвязи, а мать Алексея — Зинта Миллере — работала бухгалтером в Добельском отделении Latvenergo.
Алексею Кудрину — один год. Уже узнаваем.
Кудрин — пионер.
Монголия, 1969 год. Отца направили туда служить, семья переехала вместе с ним. Здесь начинается увлечение хоккеем, которое Алексей пронес через всю жизнь.
Сложно поверить, что этот молодой человек поет в школьном хоре, 1970 год.
"Артек", дружина "Янтарная" имени Аркадия Гайдара (1974). Кто мог знать тогда, что через 20 с лишним лет Кудрин будет проводить реформы, разработанные Гайдаром-внуком.
В "Артеке" Кудрин впервые искупался в Черном море. Это воспоминание осталось с ним навсегда.
Архангельск, 1978 год. "Человек с киноаппаратом". Получив в подарок киноаппарат, Кудрин снимал все вокруг. В данном случае — хронику первомайской демонстрации.
Участники школьного ансамбля "Наше время" Михаил Кабаков, Алексей Мальгин и Алексей Кудрин. Все музыканты дружат до сих пор. Алексей Кудрин играл в ансамбле на ударных, на гитаре и пел. Он же придумал название группы.
Первое фото на паспорт. Советские граждане получали свой первый паспорт в 16 лет.
Студенты экономфака ЛГУ — одногруппники Вячеслав Костров и Алексей Кудрин. При поступлении в университет Кудрин не набрал необходимого количества баллов для дневного отделения. Поэтому поступил на вечернее. А днем работал автомехаником в Академии тыла и транспорта. По окончании второго курса он перевелся на дневное отделение. Но и тут учеба была неразрывно связана с практикой.
В 1981 году студенты отправились в Пятигорск на строительство санатория. А на выходных ездили на Эльбрус.
На военных сборах на полигоне Струги Красные Псковской области после окончания университета. Получил звание лейтенанта. Специальность — "командир взвода дивизионной артиллерии".
США, 1992 год. Алексей Кудрин — сотрудник мэрии Санкт-Петербурга. В администрации города он начал воплощать реформы, которые потом распространит на всю страну. Санкт-Петербург стал зоной свободного предпринимательства, был зарегистрирован первый иностранный банк, проведена приватизация.
Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1994). Именно Кудрин начал первым в стране публиковать проект бюджета города и отчет о его исполнении. Сейчас открытость финансов обязательна и для регионов, и для федерального бюджета. А в начале 1990-х многие, услышав об этом, лишь крутили пальцем у виска.
Визит Путина в Великобританию, 2003-й. Алексей Кудрин как министр финансов, вице-премьер и сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Англия сопровождал главу государства в этой поездке.
Президент России Владимир Путин и министр финансов Алексей Кудрин на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития (2004).
В 2004 году Кудрину удалось воплотить идею, которая до сих пор позволяет бюджету исполнять все социальные обязательства в самых сложных условиях: был создан Стабилизационный фонд России, который впоследствии был преобразован в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Парень, начинавший играть в хоккей в Монголии, "дорос" до команды Александра Овечкина.
На матче в рамках акции "От чистого сердца".
С 2002 года Алексей Кудрин ни разу не пропустил участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Подготовка к "Миру", 2010 год.
Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев (на первом плане), глава ВТБ Андрей Костин, министр финансов Алексей Кудрин, президент Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Эльвира Набиуллина (слева направо) перед началом совещания по экономическим вопросам. На этом совещании обсуждалось создание Национальной платежной системы — инструмента, который сейчас позволяет проводить расчеты внутри страны без обращения к иностранным посредникам. На базе этой инфраструктуры в 2024 году были запущены карты "Мир" и Система быстрых платежей.
Нулевое чтение проекта бюджета на 2011 год.
На фото: заместитель председателя правительства — министр финансов Алексей Кудрин и заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. Именно Кудрин завел традицию обсуждать бюджет с фракциями еще до внесения в Госдуму.
А осенью 2011 года Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов.
Бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин (в центре) у своей первой живописной работы "Шахматы". Картина была создана в 2011 году для благотворительного аукциона, где и была продана за 100 тысяч евро.
Балтийское море было и остается главным в жизни Кудрина (2011).
Кудрин — убежденный собачник, хотя первую собаку, лабрадора Арис, завел уже в зрелом возрасте.
Президент, председатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман Греф и российский государственный деятель Алексей Кудрин (слева направо) на инвестиционном форуме "Россия-2012". Оба начали карьеру в мэрии Санкт-Петербурга, возглавляли два ключевых экономических министерства в России. Они не только коллеги, но и близкие друзья.
Со школьного ансамбля — на долгие годы: увлечение музыкой Кудрин сохранил на всю жизнь.
В 2018 году защитил докторскую диссертацию по теме "Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики". Проще говоря, о том, как государственные расходы влияют на экономический рост.
На посту председателя Счетной палаты Алексей Кудрин стал президентом Международной организации высших органов аудита (2019). За время председательствования Россия внедрила несколько подходов аудита, которые теперь используют во всем мире. А Счетная палата стала проводить аудит международных организаций.
Среди друзей Кудрина — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Они познакомились еще в 1997 году.
Кудрин уже более 25 лет входит в состав попечительского совета Мариинки. С художественным руководителем — главным дирижером театра Валерием Гергиевым его связывает крепкая дружба.
Цифровые технологии меняют экономику, и Кудрин снова в авангарде этих перемен.
На фото: советник по корпоративному развитию компании "Яндекс", павильон Е, экспозиция "Яндекса", 2024 год.
"Лыжи". Алтай, 2025 год.
