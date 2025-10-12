Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости публикует редкие кадры из архива Алексея Кудрина к его юбилею - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.10.2025 (обновлено: 08:01 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/kudrin-2047019827.html
РИА Новости публикует редкие кадры из архива Алексея Кудрина к его юбилею
РИА Новости публикует редкие кадры из архива Алексея Кудрина к его юбилею - РИА Новости, 12.10.2025
РИА Новости публикует редкие кадры из архива Алексея Кудрина к его юбилею
РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T08:00:00+03:00
2025-10-12T08:01:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047044415_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_50785b7b6f31f7b9b40a0103afd60e37.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047044415_40:0:1236:897_1920x0_80_0_0_01d6cf529181a52d1e8e5a95ec5de57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

РИА Новости публикует редкие кадры из архива Алексея Кудрина к его юбилею

Читать ria.ru в
Дзен
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Будущий экономист родился 12 октября 1960 года в маленьком латвийском городе Добеле в семье военнослужащего. Его отец, Леонид Кудрин, был офицером спецсвязи, а мать Алексея — Зинта Миллере — работала бухгалтером в Добельском отделении Latvenergo.

Маленький Алексей Кудрин с родителями

Будущий экономист родился 12 октября 1960 года в маленьком латвийском городе Добеле в семье военнослужащего. Его отец, Леонид Кудрин, был офицером спецсвязи, а мать Алексея — Зинта Миллере — работала бухгалтером в Добельском отделении Latvenergo.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
1 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Алексею Кудрину — один год. Уже узнаваем.

Алексею Кудрину 1 год

Алексею Кудрину — один год. Уже узнаваем.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
2 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Кудрин — пионер.

Пионерские фотки

Кудрин — пионер.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
3 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Монголия, 1969 год. Отца направили туда служить, семья переехала вместе с ним. Здесь начинается увлечение хоккеем, которое Алексей пронес через всю жизнь.

1969 год, Монголия. В 1969 году отца направили служить в Монголию, семья переехала вместе с ним. Там начинается увлечение хоккеем, которое Алексей пронес через всю жизнь.

Монголия, 1969 год. Отца направили туда служить, семья переехала вместе с ним. Здесь начинается увлечение хоккеем, которое Алексей пронес через всю жизнь.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
4 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Сложно поверить, что этот молодой человек поет в школьном хоре, 1970 год.

1970 год. В Монголии Кудрин не только играл в хоккей. Там он вступил в пионерскую организацию. И научился носить тюбетейку

Сложно поверить, что этот молодой человек поет в школьном хоре, 1970 год.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
5 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

"Артек", дружина "Янтарная" имени Аркадия Гайдара (1974). Кто мог знать тогда, что через 20 с лишним лет Кудрин будет проводить реформы, разработанные Гайдаром-внуком.

В "Артеке" Кудрин впервые искупался в Черном море. Это воспоминание осталось с ним навсегда.

В 1974 год, Артек, дружина Янтарная имени Аркадия Гайдара.

"Артек", дружина "Янтарная" имени Аркадия Гайдара (1974). Кто мог знать тогда, что через 20 с лишним лет Кудрин будет проводить реформы, разработанные Гайдаром-внуком.

В "Артеке" Кудрин впервые искупался в Черном море. Это воспоминание осталось с ним навсегда.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
6 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Архангельск, 1978 год. "Человек с киноаппаратом". Получив в подарок киноаппарат, Кудрин снимал все вокруг. В данном случае — хронику первомайской демонстрации.

Это 1978 год. Человек с киноаппаратом. Получив в подарок киноаппарат, Кудрин снимал все вокруг. В данном случае - хронику первомайской демонстрации.

Архангельск, 1978 год. "Человек с киноаппаратом". Получив в подарок киноаппарат, Кудрин снимал все вокруг. В данном случае — хронику первомайской демонстрации.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
7 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Участники школьного ансамбля "Наше время" Михаил Кабаков, Алексей Мальгин и Алексей Кудрин. Все музыканты дружат до сих пор. Алексей Кудрин играл в ансамбле на ударных, на гитаре и пел. Он же придумал название группы.

Участники школьного ансамбля Наше время Михаил Кабаков, Алексей Мальгин и Алексей Кудрин. Все музыканты дружат до сих пор. А Кудрин до сих пор не оставил музыкальных упражнений. Алексей Кудрин играл в ансамбле на ударных, на гитаре и пел. Он же придумал название группы.

Участники школьного ансамбля "Наше время" Михаил Кабаков, Алексей Мальгин и Алексей Кудрин. Все музыканты дружат до сих пор. Алексей Кудрин играл в ансамбле на ударных, на гитаре и пел. Он же придумал название группы.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
8 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Первое фото на паспорт. Советские граждане получали свой первый паспорт в 16 лет.

Первое фото на паспорт. Советские граждане получали свой первый паспорт в 16 лет.

Первое фото на паспорт. Советские граждане получали свой первый паспорт в 16 лет.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
9 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Студенты экономфака ЛГУ — одногруппники Вячеслав Костров и Алексей Кудрин. При поступлении в университет Кудрин не набрал необходимого количества баллов для дневного отделения. Поэтому поступил на вечернее. А днем работал автомехаником в Академии тыла и транспорта. По окончании второго курса он перевелся на дневное отделение. Но и тут учеба была неразрывно связана с практикой.

Студенты экономфака ЛГУ – одногруппники Вячеслав Костров и Алексей Кудрин. При поступлении в университет Кудрин не набрал необходимого количества баллов для дневного отделения. Поэтому поступил на вечернее. А дне работал автомехаником в Академии была и транспорта. По окончании второго курса он перевелся на дневное отделение. Но у тут учеба была неразрывно связана с практикой.

Студенты экономфака ЛГУ — одногруппники Вячеслав Костров и Алексей Кудрин. При поступлении в университет Кудрин не набрал необходимого количества баллов для дневного отделения. Поэтому поступил на вечернее. А днем работал автомехаником в Академии тыла и транспорта. По окончании второго курса он перевелся на дневное отделение. Но и тут учеба была неразрывно связана с практикой.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
10 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

В 1981 году студенты отправились в Пятигорск на строительство санатория. А на выходных ездили на Эльбрус.

В 1981 году студенты отправились в Пятигорск на строительство санатория. А на выходных – ездили на Эльбрус.

В 1981 году студенты отправились в Пятигорск на строительство санатория. А на выходных ездили на Эльбрус.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
11 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

На военных сборах на полигоне Струги Красные Псковской области после окончания университета. Получил звание лейтенанта. Специальность — "командир взвода дивизионной артиллерии".

На военных сборах на полигоне Струги Красные Псковской области после окончания университета. Получил звание лейтенанта. Специальность Командир взвода дивизионный артиллерии.

На военных сборах на полигоне Струги Красные Псковской области после окончания университета. Получил звание лейтенанта. Специальность — "командир взвода дивизионной артиллерии".

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
12 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

США, 1992 год. Алексей Кудрин — сотрудник мэрии Санкт-Петербурга. В администрации города он начал воплощать реформы, которые потом распространит на всю страну. Санкт-Петербург стал зоной свободного предпринимательства, был зарегистрирован первый иностранный банк, проведена приватизация.

США, Нью-Йорк. 1992 год. Первая зарубежная командировка Кудрина. Алексей Кудрин – сотрудник мэрии Санкт-Петербурга. В администрации города он начал воплощать реформы, которые потом распространит на всю страну. Санкт-Петербург стал зоной свободного предпринимательства, была создана биржа, проведена приватизация.

США, 1992 год. Алексей Кудрин — сотрудник мэрии Санкт-Петербурга. В администрации города он начал воплощать реформы, которые потом распространит на всю страну. Санкт-Петербург стал зоной свободного предпринимательства, был зарегистрирован первый иностранный банк, проведена приватизация.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
13 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1994). Именно Кудрин начал первым в стране публиковать проект бюджета города и отчет о его исполнении. Сейчас открытость финансов обязательна и для регионов, и для федерального бюджета. А в начале 1990-х многие, услышав об этом, лишь крутили пальцем у виска.

1994 год. Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Именно Кудрин начал первым в стране публиковать проект бюджета города и отчет о его исполнении. Сейчас открытость финансов – обязательна и для регионов, и для федерального бюджета. А в начале 1990-х многие, услышав об этом, лишь крутили пальцем у виска.

Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1994). Именно Кудрин начал первым в стране публиковать проект бюджета города и отчет о его исполнении. Сейчас открытость финансов обязательна и для регионов, и для федерального бюджета. А в начале 1990-х многие, услышав об этом, лишь крутили пальцем у виска.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
14 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Визит Путина в Великобританию, 2003-й. Алексей Кудрин как министр финансов, вице-премьер и сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Англия сопровождал главу государства в этой поездке.

2003 год. Визит Путина в Великобританию. Министр финансов, вице-премьер и сопредседатель межправительственной комиссии Россия–Англия сопровождал главу государства в этой поездке.

Визит Путина в Великобританию, 2003-й. Алексей Кудрин как министр финансов, вице-премьер и сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Англия сопровождал главу государства в этой поездке.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
15 из 32
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и министр финансов Алексей Кудрин на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития (2004).

В 2004 году Кудрину удалось воплотить идею, которая до сих пор позволяет бюджету исполнять все социальные обязательства в самых сложных условиях: был создан Стабилизационный фонд России, который впоследствии был преобразован в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Президент РФ Владимир Путин и министр финансов РФ Алексей Кудрин на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ

Президент России Владимир Путин и министр финансов Алексей Кудрин на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития (2004).

В 2004 году Кудрину удалось воплотить идею, которая до сих пор позволяет бюджету исполнять все социальные обязательства в самых сложных условиях: был создан Стабилизационный фонд России, который впоследствии был преобразован в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
16 из 32
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Парень, начинавший играть в хоккей в Монголии, "дорос" до команды Александра Овечкина.

На матче в рамках акции "От чистого сердца".

Александр Овечкин, Алексей Кудрин и Илья Ковальчук

Парень, начинавший играть в хоккей в Монголии, "дорос" до команды Александра Овечкина.

На матче в рамках акции "От чистого сердца".

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
17 из 32
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С 2002 года Алексей Кудрин ни разу не пропустил участие в Петербургском международном экономическом форуме.

С 2002 года Алексей Кудрин ни разу не пропустил заседания Петербургского международного экономического форума

С 2002 года Алексей Кудрин ни разу не пропустил участие в Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 32
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А сессии бывали разные…

С 2002 года Алексей Кудрин ни разу не пропустил заседания Петербургского международного экономического форума

А сессии бывали разные…

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
19 из 32
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Подготовка к "Миру", 2010 год.

Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев (на первом плане), глава ВТБ Андрей Костин, министр финансов Алексей Кудрин, президент Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Эльвира Набиуллина (слева направо) перед началом совещания по экономическим вопросам. На этом совещании обсуждалось создание Национальной платежной системы — инструмента, который сейчас позволяет проводить расчеты внутри страны без обращения к иностранным посредникам. На базе этой инфраструктуры в 2024 году были запущены карты "Мир" и Система быстрых платежей.

Совещание по экономическим вопросам

Подготовка к "Миру", 2010 год.

Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев (на первом плане), глава ВТБ Андрей Костин, министр финансов Алексей Кудрин, президент Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Эльвира Набиуллина (слева направо) перед началом совещания по экономическим вопросам. На этом совещании обсуждалось создание Национальной платежной системы — инструмента, который сейчас позволяет проводить расчеты внутри страны без обращения к иностранным посредникам. На базе этой инфраструктуры в 2024 году были запущены карты "Мир" и Система быстрых платежей.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
20 из 32
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Нулевое чтение проекта бюджета на 2011 год.

На фото: заместитель председателя правительства — министр финансов Алексей Кудрин и заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. Именно Кудрин завел традицию обсуждать бюджет с фракциями еще до внесения в Госдуму.

А осенью 2011 года Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов.

Заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Алексей Кудрин и заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко на заседании Совета Федерации РФ

Нулевое чтение проекта бюджета на 2011 год.

На фото: заместитель председателя правительства — министр финансов Алексей Кудрин и заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. Именно Кудрин завел традицию обсуждать бюджет с фракциями еще до внесения в Госдуму.

А осенью 2011 года Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
21 из 32
© РИА Новости / Пресс-служба галереии "Древо" | Перейти в медиабанк

Бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин (в центре) у своей первой живописной работы "Шахматы". Картина была создана в 2011 году для благотворительного аукциона, где и была продана за 100 тысяч евро.

Бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин (в центре) у своей первой работы Шахматы, проданной за 100 тысяч евро

Бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин (в центре) у своей первой живописной работы "Шахматы". Картина была создана в 2011 году для благотворительного аукциона, где и была продана за 100 тысяч евро.

© РИА Новости / Пресс-служба галереии "Древо"
Перейти в медиабанк
22 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Балтийское море было и остается главным в жизни Кудрина (2011).

2011 год. Балтийское море было и остается главным в жизни Кудрина.

Балтийское море было и остается главным в жизни Кудрина (2011).

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
23 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Кудрин — убежденный собачник, хотя первую собаку, лабрадора Арис, завел уже в зрелом возрасте.

2011 год. Кудрин – убежденный собачник, хотя первую собаку завел уже в зрелом возрасте. Это лабрадор Арис.

Кудрин — убежденный собачник, хотя первую собаку, лабрадора Арис, завел уже в зрелом возрасте.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
24 из 32
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент, председатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман Греф и российский государственный деятель Алексей Кудрин (слева направо) на инвестиционном форуме "Россия-2012". Оба начали карьеру в мэрии Санкт-Петербурга, возглавляли два ключевых экономических министерства в России. Они не только коллеги, но и близкие друзья.

Президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф и российский государственный деятель Алексей Кудрин (слева направо) на инвестиционном Форуме Россия 2012

Президент, председатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман Греф и российский государственный деятель Алексей Кудрин (слева направо) на инвестиционном форуме "Россия-2012". Оба начали карьеру в мэрии Санкт-Петербурга, возглавляли два ключевых экономических министерства в России. Они не только коллеги, но и близкие друзья.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
25 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

Со школьного ансамбля — на долгие годы: увлечение музыкой Кудрин сохранил на всю жизнь.

Кудрин за барабанной установкой. Даже годы спустя после школьного ансамбля не оставил музыку. В последние годы предпочитает ударную установку.

Со школьного ансамбля — на долгие годы: увлечение музыкой Кудрин сохранил на всю жизнь.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
26 из 32
© Фото из личного архива Алексея Кудрина

В 2018 году защитил докторскую диссертацию по теме "Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики". Проще говоря, о том, как государственные расходы влияют на экономический рост.

За столом. 2018 год. Защитил докторскую диссертацию по теме Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики. Проще говоря, о том, как государственные расходы влияют на экономический рост.

В 2018 году защитил докторскую диссертацию по теме "Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики". Проще говоря, о том, как государственные расходы влияют на экономический рост.

© Фото из личного архива Алексея Кудрина
27 из 32
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

На посту председателя Счетной палаты Алексей Кудрин стал президентом Международной организации высших органов аудита (2019). За время председательствования Россия внедрила несколько подходов аудита, которые теперь используют во всем мире. А Счетная палата стала проводить аудит международных организаций.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

На посту председателя Счетной палаты Алексей Кудрин стал президентом Международной организации высших органов аудита (2019). За время председательствования Россия внедрила несколько подходов аудита, которые теперь используют во всем мире. А Счетная палата стала проводить аудит международных организаций.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
28 из 32
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Среди друзей Кудрина — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Они познакомились еще в 1997 году.

Открытие выставок в Московском Доме Фотографии

Среди друзей Кудрина — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Они познакомились еще в 1997 году.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
29 из 32
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Кудрин уже более 25 лет входит в состав попечительского совета Мариинки. С художественным руководителем — главным дирижером театра Валерием Гергиевым его связывает крепкая дружба.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург

Кудрин уже более 25 лет входит в состав попечительского совета Мариинки. С художественным руководителем — главным дирижером театра Валерием Гергиевым его связывает крепкая дружба.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
30 из 32
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Цифровые технологии меняют экономику, и Кудрин снова в авангарде этих перемен.

На фото: советник по корпоративному развитию компании "Яндекс", павильон Е, экспозиция "Яндекса", 2024 год.

Выставка Россия. Алексей Кудрин посетил выставку

Цифровые технологии меняют экономику, и Кудрин снова в авангарде этих перемен.

На фото: советник по корпоративному развитию компании "Яндекс", павильон Е, экспозиция "Яндекса", 2024 год.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
31 из 32
© Фото из личного архива

"Лыжи". Алтай, 2025 год.

Алексей Кудрин

"Лыжи". Алтай, 2025 год.

© Фото из личного архива
32 из 32
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала