В Дагестане отменили розыгрыш призов за голосование по новой банкноте

МАХАЧКАЛА, 12 окт - РИА Новости. Министерство туризма Республики Дагестан (РД) объявило об отмене розыгрыша призов, в числе которых квартира, среди проголосовавших за Дербентскую крепость во Всероссийском голосовании за символы на новой 500-рублевой банкноте.