В Дагестане отменили розыгрыш призов за голосование по новой банкноте

МАХАЧКАЛА, 12 окт - РИА Новости. Министерство туризма Республики Дагестан (РД) объявило об отмене розыгрыша призов, в числе которых квартира, среди проголосовавших за Дербентскую крепость во Всероссийском голосовании за символы на новой 500-рублевой банкноте.
В субботу министерство сообщило о запуске розыгрыша квартиры на берегу Каспийского моря, автомобиля Changan X5 Plus и 10 iPhone 17, для участия в котором нужно была проголосовать за крепость Дербента как за символ на новой банкноте номиналом 500 рублей и опубликовать скриншот подтверждения голосования в соцсетях. Однако в воскресенье Банк России объявил об отмене голосования из-за большого числа "попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Новые даты голосования объявят дополнительно, перечень символов для голосования сохранится.
"Центральный банк Российской Федерации принял решение отменить голосование… В связи с этим розыгрыш призов, организованный министерством по туризму и народным художественным промыслом РД совместно с министерством цифрового развития РД по инициативе ООО СЗ "Береговой" также отменяется", – говорится в сообщении в Telegram-канале минтуризма Дагестана.
В министерстве отметили, что после возобновления голосования будет рассмотрена возможность проведения конкурса в обновленном формате.