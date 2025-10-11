https://ria.ru/20251011/vzyatka-2047706154.html
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке - РИА Новости, 11.10.2025
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке
Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T16:13:00+03:00
2025-10-11T16:13:00+03:00
2025-10-11T16:13:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
лужский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047530851.html
ленинградская область
россия
лужский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, лужский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Лужский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке
Главу Лужского района Ленобласти подозревают во взятке в миллион рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следственными органами СК России
по Ленинградской области
в отношении главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.
Отмечается, что чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, проведены обыски в администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, а также по местам проживания фигурантов, сообщает ведомство.