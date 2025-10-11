Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

Отмечается, что чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.