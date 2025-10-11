Рейтинг@Mail.ru
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке - РИА Новости, 11.10.2025
16:13 11.10.2025
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке - РИА Новости, 11.10.2025
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке
Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T16:13:00+03:00
2025-10-11T16:13:00+03:00
ленинградская область
россия
лужский район
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
россия
лужский район
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке

Главу Лужского района Ленобласти подозревают во взятке в миллион рублей

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.
Отмечается, что чиновник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, проведены обыски в администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, а также по местам проживания фигурантов, сообщает ведомство.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Челябинской области осудили экс-замглавы отдела Ростехнадзора за взятку
10 октября, 15:06
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияЛужский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
