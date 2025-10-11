Рейтинг@Mail.ru
21:52 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/lenoblast-2047732106.html
Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу
происшествия
санкт-петербург
лужский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, лужский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Лужский район, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев, который подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Намлиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
7 октября, 18:50
Уточняется, что в пятницу Намлиев был задержан, а в субботу ему предъявлено обвинение, вину он не признал. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным пресс-службы, следствие полагает, что Намлиев обратился к своему знакомому Владимиру Федотову - генеральному директору ООО "Зенит-Групп", у которого с администрацией Лужского муниципального района было заключено и находилось на исполнении четыре муниципальных контракта на выполнение различных работ, с предложением о передаче ему взятки в виде денег.
В пресс-службе судов добавили, что Федотов также заключен под стражу по обвинению в передаче взятки.
В субботу следственное управление СК по Ленобласти сообщило, что глава района в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Челябинской области осудили экс-замглавы отдела Ростехнадзора за взятку
10 октября, 15:06
 
