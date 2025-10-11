https://ria.ru/20251011/lenoblast-2047732106.html
Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу
Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу
Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу
Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев, который подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов
Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу
Главу Лужского района Ленобласти заключили под стражу по делу о взятке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев, который подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Намлиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пятницу Намлиев был задержан, а в субботу ему предъявлено обвинение, вину он не признал. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным пресс-службы, следствие полагает, что Намлиев обратился к своему знакомому Владимиру Федотову - генеральному директору ООО "Зенит-Групп", у которого с администрацией Лужского муниципального района было заключено и находилось на исполнении четыре муниципальных контракта на выполнение различных работ, с предложением о передаче ему взятки в виде денег.
В пресс-службе судов добавили, что Федотов также заключен под стражу по обвинению в передаче взятки.
В субботу следственное управление СК
по Ленобласти сообщило, что глава района в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.