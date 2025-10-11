Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев, который подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Намлиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу Намлиев был задержан, а в субботу ему предъявлено обвинение, вину он не признал. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным пресс-службы, следствие полагает, что Намлиев обратился к своему знакомому Владимиру Федотову - генеральному директору ООО "Зенит-Групп", у которого с администрацией Лужского муниципального района было заключено и находилось на исполнении четыре муниципальных контракта на выполнение различных работ, с предложением о передаче ему взятки в виде денег.

В пресс-службе судов добавили, что Федотов также заключен под стражу по обвинению в передаче взятки.