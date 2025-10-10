Жителя Таджикистана не пустили в Россию из-за видео с оправданием теракта

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские пограничники не пустили в РФ гражданина Таджикистана из-за найденных в его телефоне роликов с оправданием террористов, напавших на "Крокус сити холл", а также террористических действий ВСУ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что гражданин Таджикистана пытался въехать в Россию через пункт пропуска "Караузек" на границе с Казахстаном.
В ходе осмотра мобильного телефона мужчины пограничники выявили факты просмотра антироссийских видеороликов с критикой миграционной политики президента РФ, видео с оправданием террористов из Республики Таджикистан, совершивших теракт в торговом центре "Крокус сити холл", видеозаписей, оправдывающих террористическую деятельность вооруженных сил Украины, а также новостных каналов, распространяющих фейковые записи о деятельности российских военнослужащих, подчеркивается в материалах.
Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, следует из материалов, было принято решение о неразрешении гражданину Таджикистана въезда на территорию РФ, отказ был обоснован целями обеспечения безопасности государства.
Мужчина, как говорится в материалах, обратился в суд в Астрахани с просьбой об отмене решения, обосновав это тем, что в России проживает его дочь-россиянка, государством "должно уважаться право на частную и семейную жизнь". Суд отклонил заявление, решение вступило в силу в сентябре, заключается в материалах.
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
29 сентября, 10:12