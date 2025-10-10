Жителя Таджикистана не пустили в Россию из-за видео с оправданием теракта

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские пограничники не пустили в РФ гражданина Таджикистана из-за найденных в его телефоне роликов с оправданием террористов, напавших на "Крокус сити холл", а также террористических действий ВСУ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.