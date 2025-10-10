Рейтинг@Mail.ru
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе - РИА Новости, 10.10.2025
00:12 10.10.2025
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу в Душанбе, на рассмотрение вынесено порядка 20 вопросов. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
душанбе
россия
таджикистан
юрий ушаков
эмомали рахмон
сергей лебедев
снг
душанбе
россия
таджикистан
В мире, Душанбе, Россия, Таджикистан, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, Сергей Лебедев, СНГ, Чернобыльская АЭС, ООН
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе

Главы государств СНГ в Душанбе рассмотрят порядка двух десятков вопросов

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу в Душанбе, на рассмотрение вынесено порядка 20 вопросов.
Саммит глав государств СНГ состоится во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщил таджикский МИД.
Президент РФ Владимир Путин в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
00:04
В заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
"Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках содружества", - сообщил МИД.
По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате, сообщил МИД.
Ожидается, что главы государств подведут итоги деятельности организации в этом году и наметят основные задачи на перспективу, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, рассказывая о повестке.
На заседании будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Главы стран СНГ в Душанбе подведут итоги работы за год, заявил Ушаков
7 октября, 17:32
Участники саммита СНГ в Душанбе планируют принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли, сообщил Ушаков.
Планируется принять ряд важных документов в сфере безопасности, в том числе – программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, а также по противодействию терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.
Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при содружестве. Формат "СНГ плюс" предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ.
Совет глав государств СНГ в Душанбе, как ожидается, утвердит решение о продлении полномочий генерального секретаря содружества Сергея Лебедева еще на три года. Этот вопрос предварительно согласован.
Президент России Владимир Путин пригласит лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце года, ее точные даты пока не определены, сообщил Ушаков.
Предполагается, что в ходе закрытого заседания лидеры стран содружества примут решение о переходе с 1 января 2026 года председательства в СНГ Туркмении. Ожидается также принятие решения о проведении следующего саммита СНГ в Ашхабаде.
Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что один из наиболее значимых для республики пунктов в повестке саммита - заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил в пресс-службе.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ушаков назвал председательство Таджикистана в СНГ успешным
7 октября, 17:21
 
В миреДушанбеРоссияТаджикистанЮрий УшаковЭмомали РахмонСергей ЛебедевСНГЧернобыльская АЭСООН
 
 
